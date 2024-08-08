Від трьох до сорока тисяч доларів: в якому стані сьогодні ринок житла на Любашівщині

Від трьох до сорока тисяч доларів – за житло

Ціни на будинки та квартири залишилися майже незмінними за останні декілька років, і залежно від їх розташування коливаються в межах 3-40 тисяч доларів. Зрозуміло, найдорожча нерухомість знаходиться у Любашівці. Проте добротні хати у великих селах, таких, як Троїцьке, або розташованих біля водойм – Ясенове, Познанка, Гвоздавка та Бобрик – мають великий попит у покупців. Наприклад, у Бобрику Першому за стареньку хатинку під очеретяною стріхою, зведену 1903 року на березі річки Кодими, власники просять 7 тисяч «зелених».

«Фейсбук» та ОLХ — головні майданчики з продажу

На півночі Одещини ріелторських компаній фактично немає, тож бажаючі продати свою нерухомість через відсутність газет виставляють оголошення у соцмережі.

Найактивніше любашівчани гендлюють житлом та іншими товарами у фейсбучній групі «Любашівський базар». На Всеукраїнській платформі ОLХ викладено близько 20 оголошень з продажу будинків, квартир та іншої нерухомості:

будинок площею 110 квадратних метрів продається за 414 638 гривень;

квартира на 72 квадрати — 617 313 гривень;

двоповерховий будинок 250 квадратних метрів — 1,6 мільйона гривень;

будівля у 80 квадратів — 1,3 мільйона гривень;

Якщо покупець, як кажуть, при грошах, то може придбати власне житло і за 200, 300, 400 або 600 тисяч гривень.

У селах, віддалених від центру громади, ціни скромніші, як і старенькі, побудовані за колгоспів оселі. У Новокарбівці за одну з хат просять три тисячі доларів, а у сусідньому Троїцькому — 25.

Останнім часом обзаводяться постійним житлом вимушені переселенці. Родина з Херсонщини купила будинок за 12 тисяч доларів.

Одесити переїхали до Любашівки

Через дорожнечу квартир в обласному центрі молода сім’я одеситів вирішила оселитися у Любашівці. Чепурна господиня Ольга, яка випікає піцу в магазині «Файна-Маркет», розповіла, що вибрали Любашівку через її зручне розташування та комфорт. Її чоловік Денис на війні був важко поранений і отримав інвалідність ІІ групи. Компенсації від держави не вистачило, щоб оселитися в Одесі, тому переїхали в селище.

Хатину вибирали не дуже довго. Десь третя їм сподобалась, і вони радо виторгували її за вісім тисяч доларів. Необхідні папери оформили швидко, без всякої чиновницької тяганини. Десь сто тисяч гривень витратили на облаштування внутрішніх зручностей та подвір’я. Невелику присадибну ділянку засадили городиною, привели до ладу подвір’я та прибудови. І задоволені своїм першим власним комфортним житлом з водогоном та природним газом.

Промислова нерухомість — у попиті

Найкраще у Любашівці розкуповують будівлі, призначені для ведення бізнесу. Адже через війну підприємці вибирають Любашівку, щоб відкрити магазини.

Так, віднедавна старий кінотеатр було викуплено, і тепер там розташована «Аврора». В колишньому гастрономі господарює «Файна-Маркет», в «Універсамі» облспоживспілки усі торговельні площі орендують дрібні підприємці.

Очікує свого нового власника готельний комплекс на 20 місць, розташований майже в центрі Любашівки. Є земельна ділянка площею 1260 квадратних метрів. Будівля ще добротна, зведена німецькою фірмою майже за мільйон доларів далекого 1993 року. Щоб реанімувати єдиний в селищі готель, власники не мають коштів, тож виставили його на продаж за 1,4 мільйона гривень.

Декілька корисних порад з купівлі-продажу

Продавець-покупець житла Андрій С., який спершу продав свій будинок, а потім купив квартиру, розповів, що найперше потрібно привести до ладу документи та підготувати житло до продажу.

Ці два процеси він проводив паралельно, щоб заощадити час та прискорити угоду.

Також потрібно оновити необхідні дозвільні документи. Перевірити відсутність обтяжень на майно або інших юридичних перешкод.

Звільнити житло від особистих речей, бо вони заважатимуть покупцю уявити цей простір як свій власний.

Провести косметичний ремонт тощо.

Якщо ви готові продати оселю і знайшли покупця, тоді можна їхати до нотаріуса для укладання угоди з точністю до вимог законодавства України.

Під час воєнного стану не всі нотаріуси мають право посвідчувати договори купівлі-продажу нерухомості. Це дозволено лише тим, хто внесений до списку, затвердженого Міністерством юстиції України.

Перелік таких нотаріусів постійно оновлюється і доступний на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

На Любашівщині одним з таких фахівців є Наталя Бобошко. Її офіс розташований у селі Троїцьке, і нотаріус зі своєю командою може кожному вчасно, добросовісно та якнайефективніше допомогти у розв’язанні цього питання.

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