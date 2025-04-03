Об этом стало известно на заседании постоянной экологической комиссии.

По словам представителей местной власти, проверка и обустройство пляжных зон уже начались.

«В настоящее время есть распоряжение председателя областной военной администрации, есть распоряжение председателя районной администрации, то есть подготовительный сезон к оздоровлению начался. В настоящее время 48 пляжных участков готовы открываться в этом сезоне», — рассказали на комиссии.

Обязательным условием открытия пляжа для отдыхающих остается:

водолазное обследование прибрежного дна,

наличие укрытий и соответствующих договоров.

Кроме того, власти обещают провести проверку пляжей на наличие мазутных пятен, которые прибивает к берегам после аварии российских танкеров. А сетки, которые натягивали вдоль побережья для защиты от мин, уже считаются нецелесообразными, добавляют в горсовете.

Также чиновники обещают уделить внимание и проблемам безбаръерности, чтобы люди с инвалидностью могли отдыхать в комфорте.

Напомним, в прошлом году пляжный сезон в Одесской области открыли 8 июня. Для купания были доступны 20 локаций.

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