Кровью и потом: как создавали самый дорогой турецкий сериал «Великолепный век»

Хотя сериал «Великолепный век» впервые показали в январе 2011 года, на украинском телевидении он появился в 2012 году. Турецкую историю о любви, власти и предательстве больше пяти лет транслировали на канале «1+1». Но и сейчас можно увидеть повторы его серий. Наши телезрители, в том числе и читатели «Хорошей телепрограммы», до сих пор обсуждают отношения Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан – украинки Роксоланы.

Как все начиналось…

За исторической драмой «Великолепный век» наблюдал весь мир. А ведь сценаристы и режиссеры сильно сомневались в своей затее. Денег на съемки у них не было, да и сценарий был непростым. Авторам фильма надо было воссоздать атмосферу Турции XVI века, что практически невозможно… По сценарию, основные действия происходят в известном стамбульском дворце Топкапы. Но съемочную группу во дворец, естественно, не допустили – они могли осквернить святыню. Тогда создатели фильма решились пойти на авантюру. С трудом нашли спонсоров, которые выделили на съемки около двух миллионов долларов. За короткое время они построили свой «дворец» площадью 5000 квадратных метров неподалеку от Стамбула. Так началось путешествие съемочной команды в великолепный век…

Было и дорого, и богато…

Выделенные деньги уходили быстро. Чтобы съемочный павильон был похож на дворец Топкапы, все декорации – балдахины, ковры, подушки и другие предметы – привозили из Индии, Испании и арабских стран. Двери и окна для фильма были выкованы вручную, а у местных мастеров скупались предметы быта из серебра: посуда, шкатулки, ларцы, подсвечники, люстры. Не скупились создатели проекта ни на роскошные наряды, ни на украшения – они были с натуральными и полудрагоценными камнями. За время съемок для каждого из главных героев сериала было сшито примерно по 200 нарядов. Съемочная группа трудилась по 16 часов в сутки. Иногда люди падали без сил прямо на площадке. Вот так кровью и потом создавался сериал-легенда…

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Только портретное сходство…

Известно, что актеров в сериал подбирали исходя из внешности правителей Османской империи. Даже самые предвзятые историки теперь говорят, что у выбранных актеров действительно очень близкая к историческим прототипам внешность.

Так, главная роль султана Сулеймана Великолепного досталась турецкому актеру Халиту Эргенчу. Будущий «султан» вырос в окружении музыки, увлекся джазом, какое-то время учился на факультете оперного пения и даже выступал на Бродвее. Но когда он вернулся из Америки домой, судьба подарила ему шанс стать султаном. И чтобы не упустить его, Халиту пришлось брать уроки стрельбы из лука, ездить верхом, научиться владеть мечом и все время держать тело в форме. «В роли Сулеймана я пережил все: от убийства сыновей до ощущения собственной смерти. Для меня основным в работе было прочувствовать все то, что чувствовал Сулейман», — делится впечатлениями актер. Также ему в течение нескольких лет нельзя было сбривать бороду, а когда он это сделал, его супруга радостно воскликнула: «Ну наконец-то ты дома!». Кстати, в личной жизни актера тоже все прекрасно. Он женат на турецкой актрисе и воспитывает двух сыновей. Поговаривают, что сейчас пара ожидает третьего ребенка – дочь.

На главные роли исторических личностей создатели взяли действительно красивых турецких актеров. Однако на роль Роксоланы нельзя было брать восточную девушку. Так что этот персонаж достался турецко-немецкой актрисе Мерьем Узерли. Роль украинской наложницы принесла ей не только славу, но и множество сложностей. Началось все с того, что актрисе пришлось в кратчайшие сроки выучить турецкий язык. Мерьем родилась и жила в Германии, а роль получила случайно, когда в 27 лет забрела на кастинг. Она вспоминает: «Решив попробоваться на роль Хюррем, я больше всего переживала за свой турецкий, поэтому думала, что моей мечте сыграть эту потрясающую женщину не суждено было сбыться. Готовясь к роли Хюррем, много читала о Роксолане, искала информацию в интернете».

Работала Мерьем Узерли в проекте всего три года, но из-за беременности, сильной депрессии и синдрома «выгорания» девушка ушла. Сейчас актриса воспитывает двух дочерей, но не состоит в браке. Она продолжает сниматься в кино и даже выпустила свою линию косметики.

Выдумка и факты «Великолепного века»

Историки утверждают, что султан Сулейман был жестоким правителем. В сериале он показан добродушным человеком.

Когда Сулейман вступил на престол, ему было 26 лет, а актеру – 41.

Женская одежда в сериале отличается от той, что носили в XVI веке в гаремах – там дамы ходили полуобнаженными и в шароварах.

Роксолану называют Хюррем потому, что это не имя, а прозвище славянских рабынь. К тому же на османских картах часть Европы называлась «Роксолания».

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: clutch.net.ua, tsn.ua, wikipedia, vokrug.tv

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