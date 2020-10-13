«Оранжевая» зона в Одессе: что изменится?

С начала этой недели Одесса, а также еще четыре города Одесской области (Черноморск, Теплодар, Билявка, Измаил) и четыре района (Березовский, Подольский, Овидиополь, Татарбунарский) оказались в «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности.

Что означает «оранжевая» зона?

Переход в «оранжевую» зону означает, что загруженность коек в больницах составляет от 50 до 75%. Тут сохраняются все ограничения зелёной и жёлтой зон, при этом дополнительно запрещается:

работа учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

работа развлекательным заведениям после с 24:00 до 7:00;

плановые госпитализации. Однако это не касается медпомощи беременным, роженицам, младенцам, онкобольным, а также случаев, угрожающих жизни и здоровью человека;

работа спортивных залов и фитнес-центров, в которых принимают не больше 1 посетителя на 10 м²;

приём детей в детские лагеря и санатории;

массовые мероприятия с участием более 220 человек и более одного человека на 10 м² площади здания или территории;

посещение учебных заведений группами в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования.

Что со школами и детсадами?

Несмотря на рекомендации отправить школы на каникулы до 15 октября, в департаменте образования и науки Одесского горсовета решили по-другому. Эту неделю дети будут учиться в обычном режиме с интенсивным изучением новых тем, а с 19 по 23 октября перейдут на дистанционную форму обучения. Об этом рассказала начальник департамента Елена Буйневич.

«На сайте департамента образования выложено более 2,5 тысяч уроков, которыми пользуются по всей Украине. Каждая семья получила ссылку на онлайн-платформу для дистанционного обучения, чтобы оперативно начать заниматься».

Каникулы же будут с 26 по 30 октября. «Есть требования по выполнению учебных планов и программ. Если каникулы увеличить на неделю, то это автоматически продлит учебн6ый год. Это значит, что учиться дети закончат не в конце мая, а в середине июня.

“Учитывая климатические условия в Одессе, это очень неудобно. Мы считаем, что дистанционный вариант более приемлемый, чем продолжение каникул», — сказала чиновница.

При этом Буйневич отметила, что школы временно закроют не только по причине роста заболеваемости COVID-19, но и из-за организации в них избирательных участков.

По изменениям работы детских садов в департаменте ничего не сообщили. Так что, вероятнее, всего пока они будут открыты.

Как будет работать транспорт?

В «оранжевой» зоне Кабмин разрешил перевозить пассажиров в транспорте при 50% занятости сидячих мест. Однако в Одесском горсовете такое требование выполнять отказываются. «При работающих школах, вузах и предприятиях выполнить это требование практически невозможно», — заявил городской голова Геннадий Труханов.

В мэрии предлагают ограничить количество стоячих пассажиров и контролировать масочный режим в салонах.

Инфекционные госпитали и штрафы

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине правительство решилось на ряд шагов. Их опубликовал на своей странице в Фейсбуке глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий:

Вузы временно переведут на дистанционное обучение. Осенние каникулы в школах рекомендуют начать до 15 октября, однако за местными властями остаётся право самостоятельно определять дату. Кафе, бары и рестораны должны закрываться с 22:00 в населенных пунктах, отнесенных к «оранжевой» и «красной» зоне. Одесса, напомним, попала в «оранжевую» зону. Решено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые используют при лечении осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Радуцкий говорит, что должен быть установлен «неснижаемый запас». По приказу президента, в Киеве, Одессе и Мариуполе начинается подготовка к разворачиванию больших инфекционных госпиталей на случай перегрузки больниц первой и второй волн. Скорее всего, в Одессе для этих целей приспособят спорткомплекс «Олимпиец». Радуцкий утверждает, что закупается всё необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали могли начать работу за считанные дни. Также президент поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиняющиеся Медицинской академии наук, к приему коронавирусных больных. К работе в инфекционных отделениях привлекут интернов и студентов старших курсов медицинских вузов. Количество ПЦР-тестов должны увеличить с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки. Для этого выделяют 100 млн гривен на контрактование частных лабораторий и 160 млн на дополнительную закупку реагентов и оборудования. До конца октября местная власть должна оборудовать 80% коек для больных с COVID-19 подачей кислорода. Для этого на все регионы выделили 572 млн грн. За допуск в помещение или транспорт без маски или респиратора предлагают штрафовать предпринимателей и юридических лиц. Соответствующие изменения в закон «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» вынесут на рассмотрение парламента. Размер штрафа предполагается от 3400 до 5100 грн.

Напомним, карантин могут продлить до конца года.