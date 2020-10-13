Карантин в Украине могут продлить до конца года

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине могут значительно продлить карантин. Этот вопрос будут рассматривать на заседании Кабинета министров Украины сегодня, 13 октября.

На этом заседании Минздрав предложит продлить карантин до 31 декабря, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает “Громадське радіо“.

В частности, вузам предложат перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий. Школы, вероятно, уйдут на каникулы до конца октября.

“Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования, 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием”, – сказал Ляшко.

Также могут снова запретить работу кафе и ресторанов после 22:00.

Напомним, в Одессе школьников хотят перевести на дистанционную учебу в период с 19 по 23 октября, а с 26 октября – отправить на недельные каникулы.