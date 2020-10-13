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Карантин в Украине могут продлить до конца года

Карантин в Украине могут продлить до конца года

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине могут значительно продлить карантин. Этот вопрос будут рассматривать на заседании Кабинета министров Украины сегодня, 13 октября. 

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На этом заседании Минздрав предложит продлить карантин до 31 декабря, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает “Громадське радіо“.

В частности, вузам предложат перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий. Школы, вероятно, уйдут на каникулы до конца октября.

“Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования, 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием”, – сказал Ляшко.

Также могут снова запретить работу кафе и ресторанов после 22:00.

Напомним, в Одессе школьников хотят перевести на дистанционную учебу в период с 19 по 23 октября, а с 26 октября – отправить на недельные каникулы.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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