Коронавирус: в Одесской области больных лечить планируют в спортшколе

В случае третьей волны коронавируса и нехватки мест в больницах, пациентов планируют размещать в непрофильном учреждении. В частности, койко-места планируют оборудовать на азе Одесской областной школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец».

Об этом на брифинге в облгосадминистрации сообщила директор департамента охраны здоровья ОГА Наталья Одарий-Захарьева.

Он отметила, что в больницах так называемой “первой волны” уже заканчиваются места. Сейчас 16 медучреждений региона загружены на 72%. А новые места для пациентов с COVID-19 будут оборудовать в палатах больницы Черноморска, Одесского областного центра социально-значимых болезней и Беляевской центральной районной больницы.

Напомним, что с понедельника, 12 октября, Одесса перейдет в “оранжевую зону” карантина.