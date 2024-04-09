Окончание Рамадана: одесские мусульмане впервые провели региональный ифтар

Первый одесский ифтар — ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан провели в Доме приемов Одесского областного совета. С этой целью в Одессу приехал Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Рамадан — это девятый месяц исламского календаря, в течение которого мусульмане соблюдают обязательным пост. Считается, что именно в этот месяц пророк Мухаммед от Бога получил Священное письмо Коран. Во время Рамадана верующие воздерживаются от еды и питья в светлое время суток, а также стараются совершать больше добрых дел.

Ифтар — первый суточный прием пищи, символизирующий завершение поста в один из дней Рамадана. Традиционно разговение начинается с нескольких плодов финика и стакана воды, после чего можно есть обычные блюда.

Мероприятие стало еще одной из возможностей ближе ознакомиться с мусульманской культурой, которая является неотъемлемой частью украинской политической нации.

Организаторами мероприятия выступили Духовное управление мусульман Украины «Умма», Духовное Управление Мусульман Крыма, ОО «Крымские татары Одесской области» и одесский Исламский информационно-культурный центр Аль Масар.

Рамадан-2024: даты и что запрещено

Начало и конец Рамадана каждый год определяются по лунному календарю. В 2024 году Рамадан начался на рассвете 11 марта и завершится вечером 9 апреля.

Этот священный месяц не только время строгого поста, но и символ духовной чистоты и благотворительности. Во время Рамадана люди стремятся избавиться от греховных мыслей, проявить преданность Всевышнему и совершить добрые дела.

В течение всего месяца нельзя употреблять пищу и пить воду в светлое время суток. Пост начинается с восходом солнца и продолжается до заката. Очень важно знать на Рамадан 2024 расписание восходов и закатов в вашем местности. Такие таблицы публикуют отдельно для каждой страны.

В Рамадан верующие переходят на двухразовое питание. Утреннее принятие пищи называется сухур и совершается ранним утром до восхода солнца. А вечерний прием еды после наступления темноты называется ифтар.

От поста на Рамадан освобождены несовершеннолетние и пожилые, беременные и кормящие женщины, а также болеющие люди. Женщинам можно не поститься в дни менструации. Если мусульманин не постился по уважительной причине, то ему нужно восполнить пропущенные дни поста позднее.

Помимо еды и питья, в течение дня верующим также нельзя курить и иметь супружескую близость.

Ураза-байрам в 2024: традиции

На рассвете 10 апреля у мусульман наступит праздник Ораза байрамы или Ураза-байрам — праздник разговения (первый прием пищи после поста), который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.

Ураза-байрам отмечают три дня после 30-дневного поста, это второй по значению мусульманский праздник после Курбан-байрама, или Дня жертвоприношения.

Накануне, в последний день Рамадана, мусульмане, по традиции, убирали помещения, покупали новую одежду, запасались подарками и приобретали необходимые к празднику угощения.

Помимо молитвы и застолья, в дни празднования Ураза-байрама у мусульман принято также посещать могилы близких и раздавать деньги неимущим. Те, кто не постился, передают в фонд мечети специальную милостыню — закят. Он установлен для людей обеспеченных, у которых имеются сбережения. В соответствии с правилами такие мусульмане должны пожертвовать сороковую часть тех денег, что не потратили на себя.

Мусульмане с небольшим достатком ограничиваются малым закятом.