Закінчення Рамадану: одеські мусульмани вперше провели регіональний іфтар

Перший одеський іфтар – вечерю під час священного для мусульман місяця Рамадан провели в Будинку прийомів Одеської обласної ради. З цією метою до Одеси приїхав Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Рамадан – це дев’ятий місяць ісламського календаря, протягом якого мусульмани дотримуються обов’язкового посту. Вважається, що саме в цей місяць пророк Мухаммед від Бога отримав Священний лист Коран. Під час Рамадану віряни утримуються від їжі та пиття у світлий час доби, а також намагаються робити більше добрих справ.

Іфтар – перший добовий прийом їжі, що символізує завершення посту в один із днів Рамадану. Традиційно розговіння починається з кількох плодів фініка та склянки води, після чого можна їсти звичайні страви.

Захід став ще однією з можливостей ближче ознайомитися з мусульманською культурою, яка є невід’ємною частиною української політичної нації.

Організаторами заходу виступили Духовне управління мусульман України “Умма”, Духовне Управління Мусульман Криму, ГО “Кримські татари Одеської області” та одеський Ісламський інформаційно-культурний центр Аль Масар.

Рамадан-2024: дати та що заборонено

Початок і кінець Рамадану щороку визначають за місячним календарем. У 2024 році Рамадан розпочався на світанку 11 березня і завершиться ввечері 9 квітня.

Цей священний місяць не тільки час суворого посту, а й символ духовної чистоти та благодійності. Під час Рамадану люди прагнуть позбутися гріховних думок, проявити відданість Всевишньому і зробити добрі справи.

Протягом усього місяця не можна вживати їжу та пити воду у світлий час доби. Піст починається зі сходом сонця і триває до заходу сонця. Дуже важливо знати на Рамадан 2024 розклад сходів і заходів сонця у вашій місцевості. Такі таблиці публікують окремо для кожної країни.

У Рамадан віряни переходять на дворазове харчування. Ранкове прийняття їжі називається сухур і відбувається рано вранці до сходу сонця. А вечірній прийом їжі після настання темряви називається іфтар.

Від посту на Рамадан звільнені неповнолітні та люди похилого віку, вагітні та жінки-годувальниці, а також хворі люди. Жінкам можна не постити в дні менструації. Якщо мусульманин не постив з поважної причини, то йому потрібно заповнити пропущені дні посту пізніше.

Крім їжі та пиття, протягом дня вірянам також не можна палити і мати подружню близькість.

Ураза-байрам у 2024: традиції

На світанку 10 квітня у мусульман настане свято Ораза байрами або Ураза-байрам – свято розговіння (перше вживання їжі після посту), яке знаменує закінчення суворого посту в місяць Рамадан.

Ураза-байрам відзначають три дні після 30-денного посту, це друге за значенням мусульманське свято після Курбан-байраму, або Дня жертвопринесення.

Напередодні, в останній день Рамадану, мусульмани, за традицією, прибирали приміщення, купували новий одяг, запасалися подарунками і купували необхідні до свята частування.

Крім молитви і застілля, у дні святкування Ураза-байраму в мусульман заведено також відвідувати могили близьких і роздавати гроші незаможним. Ті, хто не постив, передають у фонд мечеті спеціальну милостиню – закят. Він встановлений для людей забезпечених, у яких є заощадження. Відповідно до правил такі мусульмани мають пожертвувати сорокову частину тих грошей, що не витратили на себе.

Мусульмани з невеликим достатком обмежуються малим закятом.