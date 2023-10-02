Одесским мастерам не доверяют ремонт в Доме ученых

После одного из российских обстрелов получил значительные повреждения одесский Дом ученых. Но ремонтные и восстановительные работы не могут начать по двум причинам. Одна из них — продолжающиеся обстрелы Одессы.

Об этом рассказала директор Дома ученых Светлана Жекова коллегам из “Суспільне. Одеса”.

После ночного обстрела 23 июля Дом ученых получил значительные повреждения — повреждено старинное стекло, мрамор, декоративные детали. По словам Жековой, каждый из этих элементов требует руки мастера. И найти таких профессионалов в Одессе оказалось непросто.

По словам Жековой, одна из самых сложных задач — возобновление проводки. Ведь для этого нужно вредить декор интерьеров.

Чтобы ликвидировать все повреждения, нужно освоить и восстановить много технологий, рассказывает директор Дома ученых.

Если это искусственный мрамор, то мы должны найти мастера, хорошо работающего на искусственном мраморе. Если там лепнина, то мы должны найти мастера по лепнине и так далее. Мы не можем сказать, можем ли мы доверить одесским мастерам восстанавливать Дом ученых, —

добавила Светлана Жекова.

Но кроме отсутствия мастеров есть еще одна проблема — обстрелы Одессы продолжаются.

Если в Доме ученых планировали восстановить Зеленый зал для проведения научно-просветительской деятельности, то этим планам помешала одна из последних атак на Одессу 25 сентября. Поэтому руководство учреждения приняло решение до конца войны законсервировать все ремонтные и реставрационные работы в здании.

Повторная взрывная волна, и мы видим, что тот фонарь, который мы надеялись восстановить, реставрировали, что он снова пострадал. И это заставляет нас пересмотреть наши намерения по восстановлению фонаря в военное время. Поэтому ставим новую задачу. Все же консервировать оставшееся стекло и образовать какую-то защитную конструкцию, —

рассказала директор.

Напомним, Дом ученых пострадал вследствие обстрела российскими ракетами 23 июля. В памятнике архитектуры были выбиты старинные витражи, повреждена лепнина, мебель.

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Фото: «Суспільне. Одеса»