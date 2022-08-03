В Беляевке спасли дикого зверя (фото)

Енот пытался пробраться на базу отдыха «Пристань», расположенную в Беляевке, но не рассчитал габариты и застрял в ограждении.

Об этом сообщили на странице facebook ГСЧС Одесской области.

По словам спасателей, местный житель обратил внимание, что зверек застрял в заборе. Мужчина вызвал на помощь спасателей спасатели, которые и достали енота.

Позже выяснилось, что это не енот, а енотовидная собака.

Спасенное животное осмотрел ветеринар. Специалист определил состояние как стабильное. Сейчас он находится в доме человека, который вызвал спасателей. В дальнейшем енотовидную собаку передадут в Одесский зоопарк. Там ее уже ждут.

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