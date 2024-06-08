Одесский писатель Анатолий Горбатюк и его жизненная философия

Одесский писатель Анатолий Горбатюк и его жизненная философия

«У Бога добавку не просят» – с этих слов Сергея Довлатова начал свой творческий вечер во Всемирном клубе одесситов известный одесский писатель и краевед Анатолий Иссакович Горбатюк.

Эта цитата символично подчеркнула жизненную философию 87-летнего автора, сумевшего в максимальной степени реализовать свой творческий потенциал. На протяжении своей яркой и насыщенной жизни он написал 16 книг и более 180 научных и публицистических статей, посвященных Одессе и ее историческому наследию.

Писатель Анатолий Горбатюк с книгами

Анатолий Горбатюк

Писатель подчеркнул, что главной движущей силой его творчества была и остается любовь к Одессе. Именно эта тема является главной в его книгах, в которых он мастерски запечатлел дух и историю родного города.

Краеведение было одним из увлечений Анатолия Иссаковича. А основная деятельность проходила в Одесском порту. Здесь он, кстати, познакомился и подружился сМихаилом Жванецким. Некоторые рассказы Жванецкого были основаны на историях Горбатюка о его работе в одесском порту.

Творческий вечер Анатолия Горбатюка во Всемирном клубе одесситов

Участники творческого вечера с большим интересом познакомились с деятельностью писателя и публициста, краеведа и рассказчика Анатолия Горбатюка

Анатолий Иссакович рассказал также о своем увлечении музыкой. С 1948 года он учился играть на аккордеоне, но когда пришел попробовать свои музыкальные способности в ансамбле, то там оказалось свободным только место на ударных инструментах. Так кроме работы в порту он каждый вечер играл в ресторанах и на площадках в различных любительских и профессиональных ансамблях, а также на судах Черноморского пароходства.

С большим интересом мы слушали некоторые эпизоды многогранной жизни писателя. В течении пяти лет он даже работал редактором газеты «Одесский маяк», которая выходила в Лос-Анжелесе. Но любовь к Одессе взяла свое. Горбатюк вернулся в родной город и, несмотря на свои уже немалые годы продолжает активно трудиться: пишет книги и статьи, участвует в различных проектах, направленных на сохранение исторического наследия Одессы.

Также отметим, что какое-то время Анатолий Иссакович сотрудничал и с «Одесской жизнью».

Выступившие затем на творческом вечере известные деятели культуры и искусства, писатели и журналисты подчеркивали также значимую роль Горбатюка в издании учебника «Одессаведение», «Морской энциклопедии Одессы». Его мудрость, дипломатичность, активная жизненная позиция проявляется и в деятельности Всемирного клуба одесситов, членом Президентского совета которого он является.

Анатолий Горбатюк за барабанной установкой

В завершение вечера писатель вместе с композитором и пианистом Алексеем Петуховым продемонстрировал свое неувядаемое мастерство игры на ударных инструментах

– По сути творческий вечер Анатолия Иссаковича стал примером того, как по настоящему должен работать клуб, создавая творческую площадку не для случайных людей, а для тех мыслителей и созидателей, для которых дальнейшее развитие Одессы является жизненной необходимостью, стимулом для новых достижений, – подвела итоги встречи его инициатор и организатор, зам директора ВКО по развитию Оксана Шалашная.

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Александр ФЕДОРОВ, член Международной федерации журналистов

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