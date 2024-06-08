Одеський письменник Анатолій Горбатюк та його життєва філософія

Ця цитата символічно наголосила на життєвій філософії 87-річного автора, який зумів максимально реалізувати свій творчий потенціал. Протягом свого яскравого та насиченого життя він написав 16 книг та понад 180 наукових та публіцистичних статей, присвячених Одесі та її історичній спадщині.

Письменник наголосив, що головною рушійною силою його творчості була і залишається любов до Одеси. Саме ця тема є головною в його книгах, в яких він майстерно зобразив дух та історію рідного міста.

Краєзнавство було одним із захоплень Анатолія Ісаковича. А основна діяльність проходила у Одеському порту. Тут він, до речі, познайомився і потоваришував з Михаїлом Жванецьким. Деякі оповідання Жванецького були засновані на історіях Горбатюка про його роботу в одеському порту.

Анатолій Ісакович розповів також про своє захоплення музикою. З 1948 року він навчався грати на акордеоні, але коли прийшов спробувати свої музичні здібності в ансамблі, то там виявилося вільним лише місце на ударних інструментах. Так крім роботи в порту він щовечора грав у ресторанах та на майданчиках у різних аматорських та професійних ансамблях, а також на суднах Чорноморського пароплавства.

З великою цікавістю ми слухали деякі епізоди багатогранного життя письменника. Протягом п’яти років він навіть працював редактором газети «Одеський маяк», яка виходила у Лос-Анжелесі. Але любов до Одеси взяла своє. Горбатюк повернувся до рідного міста і, незважаючи на свої вже чималі роки, продовжує активно працювати: пише книги та статті, бере участь у різних проектах, спрямованих на збереження історичної спадщини Одеси.

Також зазначимо, що якийсь час Анатолій Ісакович співпрацював із «Одеським життям».

Відомі діячі культури і мистецтва, які виступили потім на творчому вечорі, письменники і журналісти підкреслювали також значну роль Горбатюка у виданні підручника «Одесознавство», «Морської енциклопедії Одеси». Його мудрість, дипломатичність, активна життєва позиція проявляється і у діяльності Всесвітнього клубу одеситів, членом Президентської ради якого він є.

– По суті, творчий вечір Анатолія Ісаковича став прикладом того, як по-справжньому має працювати клуб, створюючи творчий майданчик не для випадкових людей, а для тих мислителів та творців, для яких подальший розвиток Одеси є життєвою необхідністю, стимулом для нових досягнень, – підбила підсумки. зустрічі його ініціатор та організатор, заступник директора ВКО з розвитку Оксана Шалашна.

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Олександр ФЕДОРОВ, член Міжнародної федерації журналістів