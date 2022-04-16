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Марку с русским кораблем одесситы раскупили за день: когда ее можно будет приобрести?

Марку с русским кораблем одесситы раскупили за день: когда ее можно будет приобрести?

Вчера, в первый день продажи почтовых марок, одесситы смели всю поступившую в город партию почтовой марки «Русский военный корабль, иди на ***».

На одесском Главпочтамте говорят, что новая партия марок поступит в продажу приблизительно 19-20 апреля.

Напомним, что на марке изображен ракетный крейсер российских оккупационный войск «Москва» и украинский пограничник с острова Змеиный. Наш воин демонстрирует российским оккупантам средний палец. Название марки – это слова пограничника, доступным для нацистов языком указавшего тем, куда им следует направляться. Так он ответил на предложение оккупантов сдаться.

Интересно, что слова нашего защитника оказались пророческими. 14 апреля вражеский крейсер был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами, в результате чего затонул.

Это событие вызвало просто ажиотажный спрос на и без того популярную марку.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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