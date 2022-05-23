В Черном море снова объявился крейсер «Адмирал Макаров» – хочет повторить судьбу «Москвы»?

Ночь на понедельник, 23 мая 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Как рассказал Братчук, в Черном море враг пытается закрепиться на острове Змеином и стягивает туда соответствующую технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

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Также, по данным ОВА, в Черном море сейчас происходит перегруппировка и маневрирование кораблей черноморского флота рф. К ним присоединился крейсер «Адмирал Макаров».

«Я надеюсь, что он присоединится к флешмобу, который в свое время объявил экипаж крейсера «Москва». Русский корабль, иди понятно по какому адресу!»,

– говорит Братчук.

Кроме того, представитель ОВА поздравил наших защитников с профессиональным праздником Морской пехоты и отметил, что «именно после встречи с морской пехотой Украины морская пехота так называемой россии исчезает в аду».

Ми з Одеси!

Ніч у місті та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.

Бажаємо кораблю рашистів «Адмірал Макаров» долучитися до флешмобу екіпажу крейсера «Москва».

Вітаємо морську піхоту України з професійним святом!

Вірні завжди, нехай у вас повсякчас буде 4.5.0! Опубликовано Сергеем Братчуком Воскресенье, 22 мая 2022 г.

Фото: Думская