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Одесские ТЦ во время воздушной тревоги: как реагируют на сирену работники и посетители? (видео)

Не так давно в Одесской областной военной администрации настойчиво призывали жителей Одессы и области не относиться легкомысленно к сигналам воздушной тревоги и моментально следовать в ближайшее укрытие. В то же время одесситы жалуются, что при всем желании исполнять данные рекомендации сложно: ведь укрытий у нас, мягко говоря, не так уж и много.

А после страшной трагедии в Кременчуге «Одесская жизнь» задалась вопросом: что же происходит в наших торговых центрах, когда звучит тревога?

Стоит отметить, что подавляющее большинство ТЦ (руководство которых, видимо, крепко «прижучили»), пошли путем наименьшего сопротивления и стали попросту выгонять покупателей на свежий воздух якобы с расчетом на то, что сознательные граждане тут же побегут в укрытия. Но… как это у нас часто водится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», ну, то есть, что убежищ-то у нас раз-два и обчелся, а имеющиеся в ТЦ, по всей вероятности, предназначены «для белых людей», ну, то бишь «для своих».

Наглядный пример имел возможность наблюдать сегодня наш корреспондент в ТЦ «Эпицентр» на Овидиопольской дороге, 1 (это тот, что около 7-го километра).

Напомним, сигнал тревоги в Одессе прозвучал около 16:40. И вот что наблюдал наш очевидец:

«Покупатели, продавцы просто выходят на открытую парковку у торгового центра. Спрашиваю у охранника, где ближайшее бомбоубежище? Ответ: где-то в Авангарде. Это самый близкий населенный пункт, более 5 км.

Персонал тусуется у забора… Вот и вся безопасность»

Одесский Эпицентр
Сотрудники Эпицентра во время тревоги

Для ясности прилагаем карту, на которой наглядно представлено, на каком расстоянии находится от «Эпицентра» ближайшее бомбоубежище:

Эпицентр на карте

Показательно, что посетители Сити-центра (что на проспекте Небесной Сотни) вообще были не в курсе, что объявлена тревога: да, сигнал звучал, но не очень громко, да и на улицу никого не выгоняли (хотя за несколько дней до этого покупатели толпились у входа и ни в какие бомбоубежища не бежали).

…Выводы, как говорится, делайте сами. И, кстати, поделитесь своим личным опытом: как вели себя персонал и посетители одесских супермаркетов и прочих ТЦ во время сигнала воздушной тревоги?

Ну а мы напомним, что после участившихся в последнее время ракетных ударов по территории Одесской области в Одесской ОВА настойчиво призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также представили интересную карту убежищ по Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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