Одесский Тещин мост закрыт: «Прохода нет!» (фотофакт)

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала, как по Тещиному мосту спокойно себе прогуливаются люди.

Со стороны Уголка старой Одессы решетка (металлическая сетка) была частично открыта. Со стороны Воронцовского дворца тоже можно было пройти: там одна из бетонных плит была превращена в высокую ступеньку: хотя и не очень удобно, но пройти было можно. Что одесситы и делали.

Но официально тот мост никто не открывал…

Сегодня проверили: Тещин мост закрыт! Решетка (металлическая сетка) – на своем месте. С надписью: «Прохода нет!». Такая же картина с другой стороны моста: кроме бетонных плит установлена такая же решетка с той же надписью.

И хотя я сегодня услышала от прохожих, что «одесситы все равно что-нибудь придумают, чтобы гулять по мосту», официально это запрещено.

Кстати, этот запрет действовал и раньше. Его просто нарушили.

Гулять можно только по Приморскому бульвару. Напомним, что Стамбульский и Греческий парки тоже закрыты.

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