Такая красота, а еще – психологическая помощь нам всем. Надо только смотреть и вглядываться повнимательней. Потому что даже тюльпаны, которые уже отцветают, радуют своей красотой, потому что раскрылись полностью, щедро даря тот же позитив.

Кажется, только во время войны мы поняли, как это важно – такая, казалось бы, обычная весенняя уличная красота.

Время быстротечно. Вот только недавно – первые листочки, а вот уже и сакура с магнолией на улицах, сирень классическая и белая… Это не говоря о плодовых деревьях, которые тоже умудрились украшать наши улицы.

…Женщина поливает клумбу напротив своего дома, руки у нее немного дрожат:

– Никак не могу прийти в себя после этой страшной ночи… Так испугалась, будто она первая такая… Такие нервы, такие нервы! Вот поливаю клумбу. Не могу дома сидеть… А вот мои розы еще не расцвели. Ничего, дождемся и самых красивых цветов!

Кто-то поливает большие клумбы, кто-то наслаждается уличными вазами (тоже мини-клумбы), где с любовью высажены цветы. И все это как будто действительно похоже на психологическую помощь.

Ведь это «Ничего, дождемся!» – о красоте и надежде. Нашей общей надежде: чтобы как вот эти красавицы, которые вы видите на фотографиях, расцвела и наша мечта о Победе.

Держимся!..

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