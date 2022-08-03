«Одесская жизнь» в блогах: экипировка для героя

Когда сын собирался в армию, попросил привести в порядок свое старое обмундирование. Со времен АТО сложилось у него четкое убеждение: об экипировке надо заботиться самому. Но когда уже оказался в части, сообщил, что со снаряжением вроде бы все в порядке. То есть – за четыре года в обеспечении ВСУ некоторый прогресс наблюдается.

Правда, первое впечатление оказалось недолгим. В «голой синтетике», из которой обмундирование изготовлено, ни зимой, ни летом чувствовать себя комфортно не может никто. А тем более – воевать.

Как-то надела я такую «казенную» камуфляжную кепку. Полное ощущение было, что сделали ее из пластмассы. К тому же – весьма быстро нагревающейся.

В общем, кинулось семейство воина по военным магазинам рыскать – амуницию ему собирать. Если из натуральных тканей – за очень хорошие деньги. Уверена, такие же заботы были и есть у множества украинских семей.

В советские и постсоветские времена существовала в нашей стране сеть магазинов «Военторг». В эпоху дефицита купить там можно было практически все. И, конечно, военную форму – по очень демократичной цене.

К концу 90-х эта торговая сеть была благополучно угроблена. А в 2005-м – основан концерн «Военторгсервис». Он является государственным хозяйственным объединением и подчиняется Главному управлению имущества и ресурсов Минобороны. Долгое время концерн считался чуть ли не банкротом. Но в феврале началось восстановление сети. Тут началась и война.

На сегодняшний день в Одессе работает всего лишь один магазин концерна – на Большой Арнаутской, 80. Зато с первых же дней войны в нашем городе, как грибы после дождя, стали расти магазинчики, контейнеры и даже лотки, торгующие экипировкой. Приобрести здесь можно практически все: от панамы и обуви до армейского ножа и фонарика-электрошокера. Но удивляет, в общем-то, не это, а количество военных, которые скупают чуть ли не весь представленный ассортимент. А между тем, согласно статье 29 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», снаряжением военнослужащего обязано обеспечить государство. То есть, попав в часть, воин должен в первую очередь получить весь полагающийся набор экипировки по списку – в зависимости от его военно-учетной специальности.

Но, видимо, что-то пошло не так. И получается, что Министерство обороны не в состоянии обеспечить военные части достойной экипировкой? Неизбежно возникает вопрос: почему же даже не в специализированном магазине – на Привозном лотке – можно купить более качественную форму? С каких складов продавец ее получил и почему Минобороны не приобрело обмундирование там, где имеет возможность прикупить ее частный торговец? Из таких вопросов, понятно, вытекает целый ряд следующих. Очень бы хотелось получить на них ответы. Но, думается, такой случай представится не скоро…

Другие блоги «Одесской жизни»: