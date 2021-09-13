Мы на улице Коблевской, а, значит, в тихом центре, который, впрочем, не так уж и тих. Начинаем знакомство с ее сегодняшним обликом с Соборной площади, хотя здесь она заканчивается. Нумерация домов начинается с противоположной стороны — с ул. Новосельского.

Двуликая улица

Названа улица в честь генерал-майора, англичанина по происхождению, Томаса Кобле (Кобли), который в империи стал Фомой, приняв российское подданство (в общем, из «понаехавших»). Был военным комендантом и градоначальником Одессы, предводителем дворянства Одессы и всей Херсонской губернии.

В советские времена улица именовалась в честь наркома почт и телеграфов Вадима Подбельского, который к Одессе никакого отношения не имел. Ну это уже как водится… Улица вернула в 90-х годах свое прежнее имя.

По сравнению с многими улицами в историческом центре города Коблевская покажется немного сонной. А еще она «четко» двулика: ее «разорвал» почти пополам старейший Новый рынок. И вот путь по улице до Нового рынка — это как бы один характер улицы, от рынка до ул. Новосельского перед вами проляжет совсем иная Коблевская.

Что с наследием?

Уже на углу со знаменитой Соборкой Коблевская вас встретит уличными кафешками, их здесь много и разных. Часто они пустуют, и местные коты порой считают своим долгом взобраться на сиденье, словно ждут официанта с чашечкой латте. Хвостатых на Коблевской вообще очень любят: тут и там можно увидеть места, где мурлык подкармливают и устанавливают для них поилки.

Ходить по Коблевской занятно: авто передвигаются по старой брусчатке, пешеходы — по самому разнообразному дорожному покрытию. А множество домов здесь по праву зовутся историческим наследием. Вот и приходится ходить, задрав голову. Так можно и споткнуться на очередном стыке позавчерашнего и сегодняшнего уличного мощения.

Историческое наследие Коблевской в болезненном состоянии — за малым исключением. Восторг от созерцания архитектурных красот омрачает обшарпанность фасадов, трещины и все такое прочее. Архитектурная ценность со старинной лепниной, статуями, вычурными кованными балконами и дверями… А состояние всего этого порой просто жалкое. Парадной в связи с этим Коблевскую сегодня никак не назовешь. И очень жаль!

Зданий более поздней постройки на улице не много, но они есть. А есть и реконструированные, ставшие, таким образом, обновленными. Фасад дома № 33, к примеру, так и умиляет прекрасно сохранившимися серпами-молотами-звездами… Ну а когда между двумя памятниками архитектуры «красуется» стекляшка-высотка (здание Укртелекома), то тут уже — совсем «из ряда вон».

День сегодняшний «обогатил» улицу единообразием табличных указателей, но сразу за Новым рынком вы увидите совершенно иную картину: здесь указатели — в богатейшем разнообразии.

Ну а ближе к Новому рынку вы встретите здание старейшего нашего Цирка. На фасаде с прошлых времен сохранились украшения в виде лошадей. Само здание огромное. А вход в него смотрится очень и очень скромно.

Наши штучки

Может, именно присутствие Цирка объясняет нахождение на одной улице сразу нескольких ветклиник. Название одной из них — «Человек и животное» — как-то сразу ассоциативно связалось с прозой Ильфа и Петрова.

Заглянуть в исторические дворы Коблевской можно, если у вас хватит терпения простоять, пока кто-то не выйдет (войдет) из ворот с кодовым (и еще более «строгими») замком. Зато какие картинки там можно увидеть! Одна старушка винтовая лестница в доме № 26 чего стоит! Чудом сохранилась, правда, далеко не в лучшем состоянии.

Коблевская примечательна и современными уличными штучками. Мини-палисаднички, пенечки, клумбочки. Насчет вывесок: тут тоже встречаются еще те штучки. К примеру, пекарня с ликом Дюка и подписью под ним «в тесте». Местные так и называют ее — «Дюк в тесте». Очень даже ничего, живенько…

Совсем другая Коблевская

И вот мы уже пересекаем (или обходим) Новый рынок — и выходим на совершенно иную Коблевскую. Она и более тихая, и более «скромная», и более «бедная».

Здесь можно увидеть старенькие двухэтажки, крохотные магазинчики, познакомиться со старой-старой трансформаторной подстанцией, до которой не добрались руки мастеров настенной живописи.

Заборчики, установленные вокруг растений, старички-балконы и вдруг… В самом начале Коблевской вы увидите «железный сад». Это необычный большой палисадник, где растут деревья, огороженные металлической сеткой, выкрашенной в зеленый цвет — сравнительное новшество на старой улице.

Еще из новшеств: одно из расположенных здесь заведений по-современному разрешило давнюю одесскую «печаль» — пустующие разрушающиеся ниши на фасадах домов. Ниши здесь привели в порядок и украсили вазами с цветами.

Вот так и вместо полуживых балконов на старых домах Коблевской порой появляются современные.

И на этой («забазарной») части улицы можно встретить совершенно удивительные здания, которые охраняют таинственные маскароны.

Львиные головы, чьи-то лики и тут же — закрытый старыми досками (бывшими дверями), огороженный предупредительными лентами проход в какой-то старый подвал. Замер, бедный, в ожидании очередного одесского ливня…

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