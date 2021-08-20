Одесская улица Тираспольская: сохраненное наследие, настенные чудеса и лик Матильды (фото)

С названием этой старой одесской улицы все более чем понятно: шла здесь дорога на Тирасполь, следовательно, и зовется улица Тираспольской. Ну а то, что именовалась она «именем» 1905 года в советские времена, так это уж как у нас водится…

Где ставить ударение?

Собственно, с названием произошло все точно так, как и с одноименной площадью, от которой улица Тираспольская берет начало. А вот привычное ударение на третьем слоге – это наш с вами одессизм, правильное ударение – на втором, как и город Тирасполь, но так в Одессе лучше и не произносить: вас будут пытаться «исправить».

Начинается от площади, а тянется улица до Старопортофранковской (почти Молдаванка). Тираспольская – совершенно прямая и «ясная». А еще в сравнении со многими другими улицами в центре города «умудрилась» создать с своем сегодняшнем облике и таблично-указательное единообразие. И, главное, пожалуй: старые дома на ней (за редким исключением) пребывают в относительном порядке: их фасады – словно пример сохраненного наследия. Посему каждый «облупившийся кусок» то ли того же фасада, то ли балкона сразу бросается в глаза.

«Съешь-ка, поешь-ка»

Вообще, Тираспольская – улица порядочная (от слова «порядок»), даже пожалуй, строгая, что и пытаются сегодня одесситы изменить настенной живописью.

А все потому, вероятно, что в 2007-2008 годах улица была реконструирована, дома отреставрированы, проезжая часть была расширена, по-новому заасфальтирована, здесь появились и новые коммуникации, и зеленые насаждения.

Правда, с деревьями на Тираспольской все складывается на сегодняшний день не лучшим образом: их здесь мало. Посему в жаркое время года вы в полной мере ощутите, что это такое – летний одесский зной.

Улица с деловым уклоном: торопится народ по своим делам, все первые этажи занимают магазины и прочие заведения. Много продуктовых магазинов по дороге вам встретится, один из них умилил названием «Съешь-ка, поешь-ка», другое заведение – простотой и четкостью названия – «Кум». Или что-нибудь посерьезнее: например «Главная гомеопатическая аптека» – тоже здесь.

Насчет множества магазинов-заведений, то это тоже тянется из былых времен. Как гласят исторические материалы, неотъемлемой частью улицы всегда являлась торговля, причем приобрести в мелких лавочках и магазинах можно было отнюдь не модные платья и автомобили, а повседневные мелочи. Потому, вероятно, и сегодня торговые точки – на каждом шагу, ну а если вам мало, то и ларьки, и другая уличная торговля – к вашим услугам.

Скамейки и чуть-чуть прохлады

Еще: на этой улице (редкость, между прочим!) вам встретятся удобные скамейки для отдыха по дороге и невероятное количество новых лестниц, ведущих в те самые различные заведения. Эти новые лестницы, зачастую с перилами «под старину», иногда даже вычурные, – сегодняшняя примета старой одесской улицы. Как и современные цветнички. Ну а если ограда получилась вдруг строгой, как и сама улица, то ее приукрасят по-одесски, тут – ракушки, тут, опять же, цветничок какой-нибудь оригинальный: чтобы в памяти осталось.

Разрисуем?

Некоторая строгость улицы «исправляется» наличием сразу нескольких мега-картин (муралов) на старых стенах. Тут вам и тигр, и слон, и птица в сложновато-философской подаче.

Все эти современные живинки делают Тираспольскую чуть веселее. Ну а расположенная на Тираспольской пекарня вообще решила так внешне украситься, что взгляд на ней останавливается сам собой. В общем, современные «изюминки» на Тираспольской имеются, и в большом количестве. И даже реклама на стене в виде двух одесситов, рассуждающих «за новострои», выполнена в юморной тональности.

И все это при том, что здесь ну очень мало зданий советской эпохи. Так оно сложилось – вероятно, к лучшему. Зато памятников архитектуры – хоть отбавляй.

Дама на фасаде

Вышло так, что улица и сохранить (опять же, не без исключений) свой облик сумела, и современность на ней ощущается практически на каждом шагу. И старичок трамвай 21-го маршрута, как и в давние времена, по-прежнему везет вас из центра города аж в центр Молдаванки и дальше, проезжая, между прочим, и через старушку Степовую, и мимо входа в парк Савицкого, и огромного количества всего того, что еще осталось от некогда «гигантов одесской индустрии», коих не счесть было на Молдаванке в советские времена. Вот и получается: улица соединила два района города, а давний («вечный») трамвай, который проходит по ней – целые эпохи…

И да, будете проходить по Тирсапольской, то ближе у Старопортофранковской обязательно поднимите голову. Там, по нечетной стороне, вы увидите бывший доходный дом. Его лепнина привлекает внимание. А еще больше привлекает внимание сохранившийся и по сей день женский лик на фасаде. Дому более 110 лет, творение архитектора Розенфельда.

Что же это за медальон с женской головкой? Это не просто декор. Это лик владелицы дома – госпожи Матильды Дурьян-Кемпе (в других источниках ее фамилия упоминается только как Кемпе). Кстати, эта дама владела не только домом, но и пивным заводом. Завод располагался на улице Виноградной (теперь Бабеля).

Я ж говорю: Тираспольская сумела сохранить много из дня вчерашнего, внеся это наследие в день сегодняшний. А вот исторический лик госпожи Матильды Кемпе пора реставрировать, а то (или это только мне так показалось?) он все больше становится похожим на шарж.

И, кстати, касается это не только медальона на старом доме на давней-давней Тираспольской…

Фото автора, фото мурала с птицей: dumskaya.net