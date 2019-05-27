«Машина времени на улице Пастера»: одессит-энтузиаст предлагает совершить «погружение» в ХХ век

Вот уж, в самом деле, никогда порой не знаешь, что еще необычного, а, скорее, невероятного, можно обнаружить в Одессе. «Одесская жизнь» побывала словно в другом измерении — поистине уникальном музее на дому, который создал одессит Александр Костогриз.

Об ушедшей эпохе

Наш герой — из тех, кого называют истинным одесситом. Окончил одесский университет, по профессии — инженер-гидрогеолог, собирательством занимается всю жизнь, говорит, что это у него от дяди, который «настоящий коллекционер, что, знаете ли, заразно». А вот эту уникальную коллекцию, которую сам он не называет музеем, собрал за последние 25 лет.

Ну какая же коллекция! — думаю я, ступая из комнаты в комнату, из зала в зал, восхищаясь и поражаясь. — Именно музей! Его можно назвать «эпохальным», музеем ХХ века, музеем «совка». Все собранное здесь — это, в основном, предметы быта — домашнего и кабинетного, уличного и коммунального, то есть, всего того, что окружало советских (и не только) людей за период с начала ХХ века и вплоть до 80-х годов, что, по сути, сопровождало их повсюду, на каждом шагу — во дворах и парадных, на улицах и в магазинах.

— Эпоха уходила, и я тут понял, что скоро и следов от нее не останется. Я не любитель «совка», но это был огромный кусок жизни. Надо же, чтобы от нее остался хоть какой-то след, чтобы люди знали и увидели собственными глазами, как это было. Где теперь все это увидишь, собранное вместе? Я не зарабатываю на этом деньги, но у меня есть знакомые, которые знают о моей коллекции, приводят своих знакомых, иногда из других городов, вот и получается, что посетители здесь бывают, — рассказывает Александр.

Коллекционер добавляет, что готов рассказать о каждом экспонате, провести экскурсию — но только небольшой группой и заранее договорившись. А то порой доходит до смешного: ему звонят и строго спрашивают: «А вы почему не на работе?!».

Никакая для Александра это не работа. Это — его огромное увлечение. Все, что здесь представлено, а экспонатов столько, что коллекционер и сам не знает их числа, собиралось много лет. Иногда до казусов доходило.

— Где я только все это не собирал! Когда с фасадов и улиц слетали указатели, таблички, и менялись на новые, старые поначалу то просто выбрасывались, то сдавались на металлолом. Что-то находил, что-то мне приносили, что-то покупал. Это сейчас все стало пользоваться популярностью, продаваться через Интернет, а тогда никому не было нужно, — рассказывает Александр.

…и собственность студента Иванопуло

Что же здесь можно увидеть? Скорее, можно назвать, чего здесь не увидишь. Ну сами посудите: когда попадаешь в эти залы, которые находятся в самом центре города, на ул. Пастера, 44, и первым делом видишь, к примеру, коляску, идентичную той, что летела со ступенек нашей самой знаменитой лестницы в «Броненосце «Потемкине», то как-то сразу дух захватывает. А первые советские телевизоры! А граммофоны с патефонами, а, к примеру, плакат, где советская девочка, улыбчивая и радостная, идет в школу, когда «в США школы закрыты».

Честно говоря, даже те, кто жил в ту эпоху, многое из этого уже забыли. Здесь можно не только вспомнить, но и окунуться в то время. Здесь нет «оценочных характеристик», здесь то время (а, за малым исключением, все здесь связано с Одессой и Одесской областью) просто показано — с помощью вымпелов, предметов обихода, плакатов, табличек.

Первые советские телевизоры, огромное разнообразие часов-ходиков, швейная машинка, стиральная машина и холодильник из тех времен (одну из комнат можно назвать «Кухня времен СССР», другую — «Детская». И туалет в коммуналке, где вывешены унитазные сидушки точно по количеству проживающих семей, здесь тоже можно увидеть), даже шприц для изготовления домашней колбасы в «сельском зале»… И, сразу отмечу, многое представлено с одесским юмором. Здесь имеется даже скелет из «Двенадцати стульев» (собственность студента Иванопуло).

Изучаем таблички-плакаты

Ну а таблички, связанные с работой и бытом нашего человека в те времена — это, скажу вам, вообще прелесть! «Дом борется за звание «Дом коммунистического быта», «Трусить в парадных запрещается» (тут молодому поколению точно перевод требуется!), «Кабінет радянського будівництва», «Иностранные разведчики охотятся за любителями выпить»… А это не прелесть ли: «Здесь поднимают спущенные петли на чулочных изделиях» (да, да, была такая услуга! Пользовалась большим спросом) и «Требуйте полного налива пива». Имеется даже «Прейскурант на закупочные цены вторсырья от населения» тех времен.

А насчет того, что запрещалось, или что, наоборот, делать было необходимо, то наш человек в те времена был просто постоянно окружен всеми этими указаниями-советами-приказами, начертанными на табличках-плакатах. Это сразу становится ясно, когда попадаешь в необыкновенный музей Александра. Многие такие табличные наставления сегодня вызывают хохот, другие звучат вполне актуально и по сей день, третьи таки поражают «глубиной мысли».

Машина времени — в центре города

Шесть комнат-залов, шесть «камер», где вы погружаетесь в прошлое, не такое уж далекое, но совершенно иное — и вы уже словно в другом измерении, где все собрано, очищено, развешено по темам. Все это — огромный труд одессита, который вот так, столь креативно и столь наглядно, признался в любви к своему городу, его истории, его жителям.

От чернильницы-непроливайки с пером — до коня педального (кстати, Александр и его вам покажет), от давнего утюга — до покрывала с трагического парохода «Адмирал Нахимов»… А, по сути, от собирательства, от частной коллекции — к созданию огромных наглядных страниц истории, целой эпохи. Здесь, что называется, голова идет кругом. И остается только подивиться, как же такое может быть — в центре города, на одной из его старейших улиц, создана настоящая машина времени.

Путешествуем!..