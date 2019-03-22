﻿ «Книжный Эверест» появился возле одесской «научки» - Одесская Жизнь

«На улице Пастера появилось еще одно одесское «Место силы», — такая оценка прозвучала на открытии Памятника книголюбу в Одессе.

Памятник работы Михаила Ревы «вырос» справа от центрального входа в Одесскую национальную научную библиотеку. Как уже рассказывала «Одесская жизнь», сама скульптура представляет собой человека, который держит в руках целую гору книг. На постаменте надпись: «More books less fear» (Больше книг — меньше страха) — изречение, придуманное главой цифрового издательства Gutenbergz Владимиром Усовым.

Как рассказала директор научной библиотеки Ирина Бирюкова, теперь символический книжный Эверест, «подчеркнет особый дух и ауру этого места», где находится настоящий книжный храм, которому, кстати, в этом году исполняется 190 лет. Ирина добавила, что сотрудники библиотеки, как истинные профессионалы, даже подсчитали количество книг, которые держит герой памятника — их 37!

В знак благодарности скульптору, за создание памятника, сотворенного с огромным почтением к книге и чтению, ОННБ приготовила Михаилу Реве ответный подарок — обновленный читательский билет. Ещё один подарок Михаила библиотеке — проиллюстрированные им книги и альбомы.

О самом памятнике, любви к книге и одесским книголюбам высказывались сегодня очень многие. Ценность знаний, вечный путь познания, вечная огромная роль книги в становлении человека, любовь одесситов к чтению — вот далеко не все, что символизирует новый памятник.

Он открывался под музыку и бурные аплодисменты, с нескрываемой радостью и гордостью. Еще бы: и сам памятник необычен, и одна из улиц в центре города теперь преобразилась с таким вот книжным Эверестом, с выполненной в совершенно новой манере лестницей познания… А еще — с извечной одесской, чисто «ревовской», мягкой иронией.

Сам Михаил Рева на открытии своего нового творения и заметно волновался, и радовался одновременно. Сделал акцент, что как бы ни властвовал в нашей жизни интернет, чтение книг, шелест страниц навсегда останется с нами — равно как и вечное стремление человека познать этот мир.

Ну а о Месте силы говорили и после открытия памятника. Еще бы: здесь, на Пастера, находится не только наша «научка», но еще и два одесских театра, и, кто знает, может, именно с этого необычного памятника в Одессе стартует новый культурный проект. Что-то вроде создания культурного квартала, где, как обычно, будет царить главное — безграничная любовь к Одессе и одесситам.