В Одессе преобразился «дом оживших сказок» (фото)

На одесской улице Пастера теперь появилась яркая и очень позитивная фотозона. Впрочем, никакая это не фотозона, а волшебным образом видоизменившаяся входная группа в Одесской академический театр кукол. Или, как его называют одесситы, «наш кукольный» и «дом оживших сказок».

Понятно, что в эти новогодне-рождественские дни даже витрина магазина зачастую становится неповторимой. Но вход в наш одесский «сказочный дом» на улице Пастера стал по-настоящему позитивно-манящим. Здесь вам и снеговики, и развеселый клоун, представляющий очередной спектакль, и даже номер дома, сотворенный под старину. А еще – эмблема театра кукол на фасаде театра кукол так и манит зайти вовнутрь.

Впрочем, манящим здесь теперь стало все: красивый фасад, яркие зимние герои – есть чем полюбоваться. Настоящий праздник детства. Впрочем, напомним, в репертуаре театра – и спектакли для взрослых.

Кстати, именно в этом театре проживает старейший одесский Буратино.

А если у вас по каким-то причинам нет возможности поспешить на спектакли нашего кукольного театра, для вас создан виртуальный 3D-тур по Одесскому дому оживших сказок.

Любопытные факты об Одесском академическом театре кукол:

это один из cтарейших кукольных театров нашей страны. В 1932 году был открыт театр кукол, который возглавил заслуженный деятель искусств Украины Юзеф Аронович Гиммельфарб (артист одесского ТЮЗа);

изначально (до 1944 года) театр был собратом Одесского ТЮЗа, то есть, находился в его составе;

сегодня театр располагается на улице Пастера, 15 (с 1988 года), в здании, которое до этого было частью Украинского театра;

кресла в зрительном зале театра устроены так, чтобы и самый маленький зритель чувствовал себя уютно: они обладают удивительным свойством делаться «любого размера». Это специально продуманные для детей разного возраста и для взрослых кресла-трансформеры;

в зрительном зале театра всего 147 кресел для зрителей, в зале нет «неудобных» мест, сцена отлично видна с любого.

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