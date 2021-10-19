Одесская Раскидайловская: раскинулась улица широко

Вот же название — Раскидайловская! Между тем, полностью передана суть старой улицы на Молдаване: она и в самом деле раскинулась по обе стороны Балковской. И именно Балковская поделила Раскидайловскую на две очень неравные во всех смыслах части.

Одесская Раскидайловская — от Балковской до моста

Улица Раскидайловская берет свое начало от Старопортофранковской, а заканчивается… Это тот случай, когда улица не имеет совершенно «четкого» окончания. Собственно, ее конец — это пешеходный мост над железнодорожными путями.

В советские времена она почему-то именовалась именем Константина Станиславского, никакого отношения, не имеющего к старой-старой улице на Молдаванке. Теперь ей вернули прежнее название. Как утверждают некоторые источники, именно так — Раскидайловская — улица именовалась уже две сотни лет тому назад.

От Балковской до того самого моста — отрезок улицы не так уж и велик, спокоен и колоритен. Есть здесь и старый жилой дом, окна которого выходят на «боковинку» Дюковского парка.

И именно эта часть улицы соседствует со старым парком, который иногда показывает здесь свое «лицо», а частично скрыт за ограждением. Здесь же, неподалеку от моста, находится и большая частная клиника.

Часть Раскидайловской от моста до Балковской и ее второй гораздо больший отрезок от Балковской до Старопортофранковской — словно две разные улицы.

В выходные одесская Раскидайловская бурлит торговлей

Раскидайловская — вообще-то улица довольно тихая, несмотря на все более и более оживленное движение по ней авто. Бурляще-громкой она становится (исключая локдауны, конечно) по субботам и воскресеньям, потому как главный вход на знаменитый Староконный — именно здесь.

Здесь же, по Раскидайловской, растягивается часть очень «звонкой» торговли всяческой живностью и всем «стареньким, но очень нужным». В выходные Раскидайловская, как и другие улицы вокруг Староконного — легендарный рынок. Во все остальные дни — это патриархальная одно-двухэтажная Одесса со всеми своими прелестями в прямом и переносном смысле.

Приметы и характер одесской Раскидайловской

Вы встретите здесь пару пятиэтажек и прочих «новшеств». Но это — исключение. Все остальное здесь — со времен оных. И даже знаменитый старый «дом на подпорках» известен своим необыкновенным внешним видом уже не менее десяти-пятнадцати лет. Кстати, создает «по пути» и своеобразную славу крепости этим самым балкам-подпоркам.

Раскидайловская так уж устроена: с обеих сторон она протягивается к Балковской сверху вниз, и потому наличие здесь старых лесенок — одна из уличных примет.

Что касается других изюминок, то, то главная из них — беречь «традиции». Вот как возник здесь однажды сад камней, так и радует он глаз по сей день. Ну разве что еще один появился.

Вот как обустроили здесь мини-цветники, палисаднички, сказочные поляночки, так и приятно ласкают они взор своим мини-уютом. Ну а эти диковиноградные листья, увившие несколько домов на Раскидайловской, так и просятся на холст, особенно когда осень в разгаре. И просто красиво, и, опять же, вся обшарпанность старых стен скрыта.

Изюминки одесской Раскидайловской: много зелени, чуть настенной живописи и шины с цветничками

Раскидайловская вообще прекрасно сохранила зеленые насаждения, она из тех улиц, которые «утопают в зелени»; и вековые деревья отлично скрывают фасады старых домов, которые можно (ну очень-очень мягко) назвать неказистыми.

Это не улица с множеством граффити, а вот некоторые настенные «творения» с юморными нотками вам все же встретятся по пути.

Раскидайловская — большой мастер минималистских украшений из самых разных подручных средств. И множество шин с цветничками — это тоже ее примета.

Улица привыкла бурлить народом, живностью и «товарами широкого потребления» по выходным дням, умиротворять тишиной в будние дни, радовать неплохим дорожным покрытием в районе Староконного рынка и рытвинами на других своих «кусках».

Так уж получилось в результате: похвастаться архитектурой особо не получается, а «внешний вид» улицы приятен глазу, по ней хочется гулять и гулять.

Заодно и любоваться (кому как), как все ближе и ближе к Раскидайловской подступают современные многоэтажки, словно предупреждая о грядущих временах старой улицы…

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Фото Марии Котовой