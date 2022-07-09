Одесская Опера: солист Василий Навротский отметил 50-летний творческий юбилей (видео)

Сюрприз по-одесски: воздушная тревога, бомбоубежище и таинство любви (фото) Как-то совершенно по-новому мы уже четыре месяца воспринимаем понятие «сюрприз»… Но сейчас тот редкий случай, когда сюрприз звучит в его классическо-позитивном понимании. Можно все происходящее в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного назвать еще и подарком зрителю. Настоящим! Театральным! ПОДРОБНЕЕ

Поможем, чем сможем: Как Одесса помогает Николаеву с водой Подходит к концу четвертый месяц войны. Сейчас особенно тяжело приходится областям, оказавшимся на линии фронта, например, Николаеву, который требует особенной поддержки не только от государства, но и обычных людей.

Николаев и Николаевская область находятся под постоянным вражеским прицелом – их практически ежедневно обстреливают крылатыми ракетами. При этом регион граничит с временно оккупированным Херсоном, и именно благодаря соседу Одесса все еще может продолжать нормальную жизнь. ПОДРОБНЕЕ