Одесская Опера: солист Василий Навротский отметил 50-летний творческий юбилей (видео)

Солист Одесского национального академического театра оперы и балета, народный артист Украины Василий Навротский в июне отметил пятьдесят лет творческой деятельности.
По этому случаю 10 июля в театре состоится показ «Севильского цирюльника», где Василий Всеволодович исполняет партию Базилио.
«Одесская жизнь» пообщалась с юбиляром накануне и узнала, как он пришел в оперу, а также как ему удается все эти годы оставаться в хорошей физической, вокальной и эмоциональной форме.
Напомним, 17 июня Одесский оперный театр возобновил работу для зрителей.
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Фото: скриншот с видео