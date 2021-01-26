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Сберечь пеликанов: в дельте Дуная хотят поставить «манекены» для привлечения редких птиц

Сберечь пеликанов: в дельте Дуная хотят поставить «манекены» для привлечения редких птиц

Общественная природоохранная организация Rewilding Ukraine ищет умельцев, которые могли бы изготовить из водостойкого материала «муляжи» пеликанов, максимально похожие на живых птиц. Их планируют разместить на специальных платформах в Украинской дельте Дуная для привлечения живых особей.

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Как поясняют общественники на своей странице в Facebook, каждый год в Украину прилетают два вида пеликанов – розовые и кудрявые. Оба вида внесены в Красную Книгу Украины. Они прилетают с началом весны и кормятся до ноября. Но для размножения этим птицам часто не хватает хороших мест – островков, где они могли бы вить гнезда и где бы их не беспокоили люди. А искусственные платформы могут помочь пеликанам создавать новые поселения.

Всего в дельте Дуная хотят обустроить три таких платформы. Таким образом, общественники надеются сохранить популяцию пеликанов в Украине.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее на берегу Тилигульского лимана под Одессой сотрудники регионально-ландшафтного парка «Тилигульский» спасли замерзающего пеликана с раненым крылом. Сейчас спасенную птицу выхаживают в Одесском зоопарке.

Читайте также: Тарас Шевченко создал огромного пеликана для национального парка «Тузловские лиманы».

Фото: Facebook Rewilding Ukraine

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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