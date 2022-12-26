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Одесская Музкомедия: театральный блэкаут со светом в душе

Одесская Музкомедия: театральный блэкаут со светом в душе

Понятие «блэкаут» в Одессе на военном положении стало таким же обычным, как воздушная тревога, прилеты… Печальное слово, ничего не скажешь. А вот Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного даже это вошедшее, увы, в нашу жизнь «темное понятие» сумел… осветить. Вот уж, в самом деле, Музкомедия – театр, который может все.

Уже ровно пять лет (вот же летит время!) прошло с тех пор, как одесская Музкомедия стала проводить ночные экскурсии, погружая одесситов и гостей города в тайны ночного закулисья. Все эти экскурсии – разные. И вот теперь, пока блэкаут вносит новое «расписание» в нашу столь изменившуюся жизнь, театр решил нам напомнить о главном: истинный свет – тот, которым наполнена душа.

Гаснет электричество, участники получают фонарики, и наша Музкомедия становится еще одним одесским пунктом незламності – причем, во всех смыслах. Все построено так, что вам и настроение поднимут, и об истории театра расскажут, и проведут по закулисью. И, и, и…

Экскурсия в театре Музкомедии3
Экскурсия в театре Музкомедии2
Экскурсия в театре Музкомедии4
Экскурсия в театре Музкомедии5
Экскурсия в театре Музкомедии6
Экскурсия в театре Музкомедии7

Ах, сколько тайн раскроется перед вами! Сколько необыкновенных историй расскажет вам неизменная ведущая ночных экскурсий завлит театра Татьяна Орел!

Вы побываете в комнате-музее Михаила Водяного, чье имя с гордостью носит театр, встретитесь с героями спектакля «Обыкновенное чудо», которые возникнут словно из ниоткуда.

…И вот когда при свете все тех же фонариков вы начнете из нотных листов своими руками творить новогоднюю елку, сразу почувствуете: вы здесь не гость и не зритель, вы – соучастник всего происходящего.

Уже совсем скоро добрые доктора вам измерят температуру и выяснят градус настроения. Вам посчастливится потанцевать вместе с Министром-администратором (Денис Фалюта), побывать в самых разных залах, и, кажется, подняться-опуститься по всем ступенькам (ах, как их много!) театра.

И чем дольше будет длиться это самое обыкновенное чудо, тем больше станете вы наполняться светом театрального таинства, пока не окажетесь на сцене, где Эмилия (Аурика Ахметова) и Эмиль (Владимир Кондратьев) расскажут вам вечную историю о Любви.

Экскурсия в театре Музкомедии8
Экскурсия в театре Музкомедии9
Экскурсия в театре Музкомедии10
Экскурсия в театре Музкомедии11
Экскурсия в театре Музкомедии

И чем меньше «внешнего» света будет сопровождать вас по ходу этого действа, тем больше света зажжется в душах.

Ох, и непростое это дело – зажигать в сердцах свет!.. Особенно когда война, когда как-то совершенно иначе воспринимаешь все, и эти любимые зимние праздники, когда, по сути, все внутри стало «не так»…

Но на то оно и чудо творчества: и свечи зажглись, и голоса звучали, как, кажется, никогда. И уже совсем-совсем скоро все взялись за руки, чтобы увидеть настоящую феерию: театр вдруг засиял десятками и десятками… звезд!

«Что за чудо?!», – спросите вы.

Обыкновенное…

Читайте также: Сюрприз по-одесски: воздушная тревога, бомбоубежище и таинство любви.

Мария Котова
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