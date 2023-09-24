Одещина: у Куяльницьку громаду завітала несподівана гостя із подарунками

Антоніна Сушинська — вдова відомого українського журналіста, письменника, професора, громадського діяча Богдана Івановича Сушинського — подарувала Публічній бібліотеці імені Євгена Чикаленка Куяльницької сільської ради в місті Подільську збірку повістей, новий каталог видань та добірку книжок.

– Приємним сюрпризом став візит до бібліотеки Антоніни Томкіної-Сушинської. Авторський фонд Богдана Сушинського діє на базі центральної бібліотеки з 2012 року. Антоніна Терентіївна поповнила книгозбірню новим каталогом видань письменника, збіркою повістей та добіркою книжок-покетів з художніми романами, присвяченими подіям Другої світової війни. Їй вдалося видати ці книжки за три роки, — розповідає директорка бібліотеки Світлана Дюгаєва.

Антоніна Сушинська після смерті чоловіка опікується його авторським фондом. Третій, доповнений і перероблений, каталог видань відомого письменника містить біографію, перелік важливих подій у житті і творчості Богдана Сушинського та хронологічний перелік видань за 1972-2021 роки. Каталог укладений Одеською національною науковою бібліотекою та виданий Міністерством культури та інформаційної політики України.

Про збірку спогадів

Поповнення авторського фонду не стало єдиною причиною візиту Антоніни Терентіївни. Ще однією метою є бажання видати збірку спогадів про Богдана Сушинського. До неї ввійдуть спомини людей, які працювали і спілкувалися з письменником.

Антоніна Сушинська вже відвідала історико-краєзнавчий музей та бібліотеку міста Кодими, повідомила про плани й працівників Балтського історичного музею, звернулася до Спілки письменників України, до бібліотек міста Одеси. Багато людей вже підготували свої спогади для майбутньої книги.

– За десятиріччя спілкування з письменником нашому колективу є що згадати. Особливо об’єднала працівників культури Куяльницької громади з письменником-істориком Богданом Сушинським спільна діяльність з відтворення історії нашого краю. Зокрема, наукове підтвердження ним факту існування на території села Коси школи лірників, встановлення меморіальної дошки її учням та пошук матеріалів про Євгена Чикаленка та могили його сина Левка в Перешорах, — каже Світлана Дюгаєва.

Наприкінці зустрічі Антоніна Сушинська пообіцяла доповнити книгозбірню виданнями, яких бракує на цей час у фонді. Отже, до наступних зустрічей!

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