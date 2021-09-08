Одессе грозит новый коронавирусный карантин: что могут запретить?

Высокий туристический сезон в Одесской области закончился. И регион, как и прогнозировалось, вошел в число лидеров антирейтинга по заболеваемости коронавирусом в Украине.
Если ситуация не изменится, Одесса и Одесская область имеют шанс вылететь из зеленой зоны и тогда Одесчине грозит новый карантин.
Ситуация с заболеваемостью в Одессе и области
Критериям зеленой зоны Одесская область перестала соответствовать уже в начале сентября. В регионе были превышены приемлемые критерии динамики уровня госпитализаций с ковидом
Так, на 1 сентября, по данным Минздрава, этот показатель составлял 53,4%, на 2 сентября — уже 70,2%. При том что его норма не должна превышать 50%.
Вместе с тем в выходные дни — с 3 по 5 сентября — динамика уровня госпитализации существенно сократилась. Так, 3 сентября этот показатель составил 39,3%, 4 сентября — 31,8%,
5 сентября — 28,6%. Однако эта тенденция объяснима как раз нерабочими днями.
Всего с начала эпидемии коронавирусом в Украине заразились 145 тысяч человек, умерли от этой болезни — более 3 тыс. пациентов, выздоровели — почти 140 тыс. заболевших.
Ранее мы рассказывали о «цветных зонах карантина» и на одной картинке показывали, какие запреты действуют в этих зонах.
Что могут запретить?
Однако не только Одесса в зоне риска. Антирейтинг заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день возглавляют Луганская, Львовская, Полтавская и Ровненская области.
Но в шаге от желтой зоны в ближайшее время может оказаться вся Украина, а в случае ухудшения эпидемической ситуации — и в красной зоне. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, избежать локдауна не удастся — его могут ввести в ноябре.
Согласно ограничениям желтой зоны адаптивного карантина, нас может снова ждать ряд ограничений. В частности, запрет на:
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на четыре квадратных метра площади здания или территории, или наполненностью залов более 50%;
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
- прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50%;
- проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.п.;
- размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра за соседним столиком и более четырех человек за столом.
При этом Кузин подчеркнул, что для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии.
Ранее мы разбирались в данных коронавирусной статистики по Одессе и области в начале осени 2021 года.