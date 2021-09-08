Одессе грозит новый коронавирусный карантин: что могут запретить?

Высокий туристический сезон в Одесской области закончился. И регион, как и прогнозировалось, вошел в число лидеров антирейтинга по заболеваемости коронавирусом в Украине.

Если ситуация не изменится, Одесса и Одесская область имеют шанс вылететь из зеленой зоны и тогда Одесчине грозит новый карантин.

Ситуация с заболеваемостью в Одессе и области

Критериям зеленой зоны Одесская область перестала соответствовать уже в начале сентября. В регионе были превышены приемлемые критерии динамики уровня госпитализаций с ковидом

Так, на 1 сентября, по данным Мин­здрава, этот показатель составлял 53,4%, на 2 сентября — уже 70,2%. При том что его норма не должна превышать 50%.

Вместе с тем в выходные дни — с 3 по 5 сентября — динамика уровня госпитализации существенно сократилась. Так, 3 сентября этот показатель составил 39,3%, 4 сентября — 31,8%,

5 сентября — 28,6%. Однако эта тенденция объяснима как раз нерабочими днями.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Украине заразились 145 тысяч человек, умерли от этой болезни — более 3 тыс. пациентов, выздоровели — почти 140 тыс. заболевших.

Ранее мы рассказывали о «цветных зонах карантина» и на одной картинке показывали, какие запреты действуют в этих зонах.

Что могут запретить?

Однако не только Одесса в зоне риска. Антирейтинг заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день возглавляют Луганская, Львовская, Полтавская и Ровненская области.

Но в шаге от желтой зоны в ближайшее время может оказаться вся Украина, а в случае ухудшения эпидемической ситуации — и в красной зоне. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, избежать локдауна не удастся — его могут ввести в ноябре.

Согласно ограничениям желтой зоны адаптивного карантина, нас может снова ждать ряд ограничений. В частности, запрет на:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на четыре квадратных метра площади здания или территории, или наполненностью залов более 50%;

с участием более одного человека на четыре квадратных метра площади здания или территории, или наполненностью залов более 50%; деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению , кроме гостиниц;

, кроме гостиниц; прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50%;

с наполненностью кинозалов или залов более 50%; проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.п.;

с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.п.; размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра за соседним столиком и более четырех человек за столом.

При этом Кузин подчеркнул, что для вакцинированных граждан планируют ввести привилегии.

Ранее мы разбирались в данных коронавирусной статистики по Одессе и области в начале осени 2021 года.