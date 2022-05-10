Одесса на военном положении, день 76-й: «филиальчик» Староконки

Семьдесят шестой день войны… Город залит солнечным светом, переливается цветением и переполнен тревогой. Бессонница, головная боль, капли-таблетки: вчерашние «прилеты» сказались в очередной раз. Значит, самое время отправиться в вояж на тему «жизнь продолжается».

А она таки продолжается, и стоит только пройтись по «филиальчику» Староконки, то есть, ежедневной торговле с ног всем, чем только хочешь, причем ежедневной, убеждаешься в этом в очередной раз.

Торгуют всем. Все эти мини-базарчики – еще одно место, где существует негласный закон «продать можно все, даже старый трамвайный талон».

И народ толпится, или просто проходит мимо, но с обязательным интересом: «Что продают?». А продают, повторюсь, как и вокруг Староконки по субботам и воскресеньям, все и еще кое-что. Подобные мини-базарчики – «типичные представители» одесских улиц, располагаются обычно по периметру больших рынков.

Здесь всегда, а особенно в более чем тревожное наше время, создается впечатление, что приходят люди не только торговать старыми игрушками-посудой-украшениями (и так далее, и так далее), сколько еще и совершить ритуал «обмена мнениями-впечатлениями».

Сегодня, к примеру, говорят только о том, кто и как перенес вчерашний кошмар с его жуткими грохами-бабахами.

– Это ж подумать только, как вчера е…ло, окна затряслись, весь двор вывалил, у кого истерика, у кого одни матюки… Особенно когда в третий раз бабахнуло.

– Не, во второй было сильнее! Даже небо багровым стало!

– Да тихо вы!.. Опять бабахи слышны!

– Тревогу не объявляли.

– Без паники. Вот пишут: «Работает наше ПВО»!

– А вот Арестович вчера сказал…

По поводу «Арестович сказал» мнения разошлись, женщина с посудой нервно сообщает:

– Тихо!!! Опять бабахнуло!

– Тревоги ж нет!

– А шо мне ваша тревога, у меня теперь с утра до вечера сплошная тревога!.. Женщина, женщина, чашка фарфоровая, хрупкая, вы поосторожней!.. От же, твари, шо творят, шо творят, мрази!..

– Не кричите пожалуйста, нервы себе не рвите, пусть вся эта мерзота на них полетит… Вы мне лучше ответьте, я ж уже в третий раз спрашиваю, кастрюля вот эта ваша на сколько литров?..

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Фото Марии Котовой