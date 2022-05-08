Одесса на военном положении, день 74-й: центр города – в промежутке между тревогами-«прилетами»

Семьдесят четвертый день войны… В ночь с 7 на 8 мая одесситы (после вчерашних «прилетов») шарахались от семи (если не ошибаюсь) воздушных тревог и «прилетов». В первой половине дня – очередные тревоги с «прилетами». Вторая половина дня была ничем не лучше. Повезло: в промежутке между тревогами-«прилетами» успела пробежаться по центру города.

Накануне очередного «затяжного» комендантского часа одесситы заняты покупками, попыткой отдыха в Горсаду и на Соборке и даже торопливыми посиделками за чашкой кофе.

«Одесская ярмарка» словно замерла, но в других местах кое-где столики все же выставлены. И все уже знают, что закрытая ДСП огромная витрина вовсе не означает, что магазин не работает.

Вот так посмотришь: вроде как обычный себе майский очень теплый день. Но это если в лица не вглядываться, к разговорам не прислушиваться… То и дело звучит: «твари!», «сволочи!», ну и еще в том же роде, только уже в более «приперченных» тонах.

Оно и в самом деле красиво: и иудино дерево расцвело, и уличный музыкант о любви поет, и сидят себе на скамейках одесситы, и даже цветы покупают, и к картинам на Соборке присматриваются, и с детьми гуляют.

И почему такая обычная картина, как замена плитки на Соборке теперь вызывает чуть ли не праздничные эмоции?..

Кассир в магазине работает в каком-то непривычно замедленном темпе: жалуется на головную боль. Кто-то предлагает: «Померяйте давление. У меня портативный тонометр с собой», кто-то тут же протягивает то ли спазмалгон, то ли цитрамон… Кассир благодарит: «Да у меня все это тоже есть, столько наглоталась, не помогает. Оно как бахнуло сегодня… Плюс ночью не спала».

Маленький магазинчик из серии «у дома» – дело сейчас «архиважное». Опять же, многое можно узнать. Например, что какая-то «Людка с семьей на шашлыки уехали, как вам?»! Кто-то тут же осуждает Людку, кто-то – совсем наоборот: «Правильно делают люди! Надо жить!».

…Молодая пара делает пробежку; прохожий умилился, увидев обычного черного одесского кота. И тут… Воздушная тревога, «грохи» и уже обычное «телеграмканальное» одесское сообщение: «В Одессе слышны взрывы!».

А впереди – длинный-длинный комендантский час…

Фото Марии Котовой