Новости Одессы и Одесской области

Над Одессой столбы дыма: поздним вечером 9 мая город обстреляли в третий раз

Над Одессой столбы дыма: поздним вечером 9 мая город обстреляли в третий раз

Третий ракетный удар по Одесскому региону за сутки. 9 мая около 23:00 серия взрывов от прилета ракет, и срабытывания систем ПВО, сотрясла Одессу.

Официальных комментариев пока не поступало, но очевидцы говорят кто о трех, кто о пяти, кто-то и о 7 взрывах. Пока точно можно сказать, что дым виден минимум в двух местах. Также есть информация о прилетах по объектам в области.

Очевидцы сообщают, что горит один из крупнейших торговых центров Одессы. Там есть пострадавшие. Минимум трое людей госпитализировано, еще нескольким помощь оказывают на месте. Торговый центр оцеплен полицией, чтобы не было случаев мародерства. На месте работают спасатели: тушат пламя и ищут возможных пострадавших.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил о шести пострадавших в торговом центре.

В расположенных по соседству домах выбиты стекла.

Есть сведения о попадании ракеты в еще один объект на территории Одессы. Там также есть раненые.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией. Информация будет обновляться по мере поступления новостей.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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