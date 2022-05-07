Военное положение в Одессе, день 73-й: Новый базар и его «клубничка во время «прилета»

Семьдесят третий день войны… Май в период расцвета. Самое время поспешить выбраться из дому в поисках если не позитива в чистом виде, то хотя бы рассказать о ценах на «все молодое и зеленое» на Новом базаре.

И клубничка, и зеленый горошек

Шаг за порог – воздушная тревога. Делаю шаг назад.

Отбой.

Шаг за порог – воздушная тревога. Снова шаг в обратную сторону…

Выхожу, наконец. По дороге на Новый база успеваю порадоваться, что с подорожной торговлей все в порядке. Все на месте.

Успеваю узнать цены на:

молодую картошку – 60-75 грн;

огурцы – 80-110 грн;

помидоры (диапазон цен – вау!) – 75-120 грн;

молодой зеленый горошек (однако!) – 200-220 грн;

клубнику – 200-220 грн.

Кое-что из перечисленного даже успел запечатлеть объектив моего фотоаппарата.

Людей довольно много.

«Ты в порядке?!»

И тут – грохот. «Прилет». И снова грохот. И снова.

Теперь я знаю, как это происходит на рынке. Сначала все замирают. Как по команде. Потом все поднимают голову наверх. Тоже как по команде. Потому что всем кажется, что это где-то совсем-совсем рядом.

Самые стрессоустойчивые быстренько выходят из шокового состояния, и тут же начинают звонить близким: «Ира (Вова, Жора, Игорь, Оля…) ты в порядке?! Это не у вас?.. А где сейчас Вика (Инна, Петя, Лена…)?! Это не у них?!»

Позже я узнала, что у одной женщины на рынке случилась истерика, другую пришлось отпаивать каплями, которые, кажется, теперь носит с собой чуть ли не половина одесситов.

Несколькими минутами позже на том же рынке:

– Пошли скорее домой. У меня ноги подкашиваются.

– Какой домой?! Пришли за продуктами, значит, будем покупать.

– А если снова е…т?

– Значит, так и будет. Без мяса не уйду.

– Я еще клубничку хотела…

– Какая еще клубничка во время «прилета»? Да еще по такой цене?!..

Лотки-магазины не закрываются. Все входящие и выходящие, а также торгующие задаются одними и теми же вопросами: «Где же это? Куда «прилетело»?»

Пожелания от одесситов в адрес оккупантов

Вопросы пока без ответа. То есть, они, конечно, поступают, но с большими вариациями в смысле «адресов». Совсем скоро услышала: «Вроде как без жертв, слава Богу!». Тут же следует совет: «Не читайте вы сейчас ничего в соцсетях! Не сообщайте направо и налево. Все равно реальную информацию мы пока не узнаем».

А это уже мне:

– А вы фотоаппарат уберите!

Да, оказалось, что я все еще держу в руках фотоаппарат…

Далее стали один за другим следовать чисто одесские пожелания в адрес рашистов со всеми «прилетами». Я бы привела их дословно. Увы, не могу: такие смачные выражения я слышала, кажется, только в своем детстве в старом дворе на старушке Молдаванке. А там люди таки владели этим «языком» в совершенстве. Оказывается, и сейчас неплохо справляются. «Переводить» же услышанное на «нечто приличное» нет никакого смысла.

Покидая рынок, увидела совершенно умилительную картину: одессит с удовольствием поедал только что купленный пирожок. Впрочем, может это был чебурек. Или самса…

Фото Марии Котовой