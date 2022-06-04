Одесса на военном положении, день 101-й: старый спуск с новыми приметами

101-й день войны… Вчера был горестный «юбилей»… Сегодня прошлись по нашему Деволановскому спуску. Не везет нашей Канаве: только стали ее приводить, наконец, в порядок, как война. Сейчас спуск кажется совершенно затихшим, но на нем можно отыскать и новые «приметы»: военное время отметилось и здесь…

Недавно «Одесская жизнь» сообщала, что спуск, вернее, его часть, будет закрыт до конца года. И, кстати, это хорошая примета: участок между улицей Еврейской и Карантинным спуском снова заживет остановившимся капитальным ремонтом.

На спуске сейчас можно увидеть приметы военного времени: закрытые мешками с песком окна. Оживился он и новейшим граффити с патриотическими котиками.

Прогуливающаяся по спуску одесситка улыбается:

– Эти котики – всегда в радость. А теперь, когда не до моря и пляжа, и больше в свободное время ходишь по городу, встречаешь их часто… Да и забыла уже, как этот спуск выглядит, а он, оказывается, похорошел.

Да, успел спуск частично похорошеть еще до войны. Но самое главное – тот факт, что здесь успели ремонтировать «древний» коллектор, проведенный еще в позапрошлом веке.

Тишина на Деволановском вовсе не означает, что тут все замерло. Работают некоторые мастерские, спуск приводится в порядок, даже «замазывается творчество» неутомимых вандалов…

Ну а обычные «привычки» старого-старого одесского спуска остаются неизменными: здесь можно увидеть и вывешенное прямо «на дороге» белье, и отжившее свое старое кресло – вероятно, в качестве «инсталляции», и, конечно, те самые «живописные руины», о которых мы так часто рассказывали (и показывали) до войны…

Фото Марии Котовой