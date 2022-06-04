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Одесса на военном положении, день 101-й: старый спуск с новыми приметами

Одесса на военном положении, день 101-й: старый спуск с новыми приметами

101-й день войны… Вчера был горестный «юбилей»… Сегодня прошлись по нашему Деволановскому спуску. Не везет нашей Канаве: только стали ее приводить, наконец, в порядок, как война. Сейчас спуск кажется совершенно затихшим, но на нем можно отыскать и новые «приметы»: военное время отметилось и здесь…

Недавно «Одесская жизнь» сообщала, что спуск, вернее, его часть, будет закрыт до конца года. И, кстати, это хорошая примета: участок между улицей Еврейской и Карантинным спуском снова заживет остановившимся капитальным ремонтом.

На спуске сейчас можно увидеть приметы военного времени: закрытые мешками с песком окна. Оживился он и новейшим граффити с патриотическими котиками.

Деволановский спуск, июнь 2022 года, мешки

Прогуливающаяся по спуску одесситка улыбается:

– Эти котики – всегда в радость. А теперь, когда не до моря и пляжа, и больше в свободное время ходишь по городу, встречаешь их часто… Да и забыла уже, как этот спуск выглядит, а он, оказывается, похорошел.

Деволановский спуск, июнь 2022 года, котик

Да, успел спуск частично похорошеть еще до войны. Но самое главное – тот факт, что здесь успели ремонтировать «древний» коллектор, проведенный еще в позапрошлом веке.

Тишина на Деволановском вовсе не означает, что тут все замерло. Работают некоторые мастерские, спуск приводится в порядок, даже «замазывается творчество» неутомимых вандалов…

Деволановский спуск, июнь 2022 года, мост
Деволановский спуск, июнь 2022 года, дорога
Деволановский спуск, июнь 2022 года, мастерская
Деволановский спуск, июнь 2022 года, ремонт
Деволановский спуск, июнь 2022 года, лестница
Деволановский спуск, июнь 2022 года, уборка
Деволановский спуск, июнь 2022 года, дырки

Ну а обычные «привычки» старого-старого одесского спуска остаются неизменными: здесь можно увидеть и вывешенное прямо «на дороге» белье, и отжившее свое старое кресло – вероятно, в качестве «инсталляции», и, конечно, те самые «живописные руины», о которых мы так часто рассказывали (и показывали) до войны…

Деволановский спуск, июнь 2022 года, белье
Деволановский спуск, июнь 2022 года, кресло
Деволановский спуск, июнь 2022 года, руины
Деволановский спуск, июнь 2022 года, камни
Деволановский спуск, июнь 2022 года, граффити
Деволановский спуск, июнь 2022 года, развалины
Деволановский спуск, июнь 2022 года, мосты
Деволановский спуск, июнь 2022 года, велосипед

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Фото Марии Котовой

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