В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов рассказывает о малоизвестных фактах, курьезных случаях и драматических моментах становления одного из самых любимых мест отдыха одесситов – Одесского зоопарка.
Из этого видео вы узнаете:
- Почему норвежец Генрих Бейзерт считается отцом Одесского зоопарка?
- Какое отношение к Одесскому зоопарку имеет градоначальник Григорий Маразли?
- Как пьяный медведь нашел подпольный винный трубопровод в Одессе?
- Что связывает комедию Эльдара Рязанова «Гараж» с историей Одесского зоопарка?
- Как одесситам удалось спасти животных от вывоза в Румынию во время оккупации?
Первые зверинцы в Одессе
В XIX веке жители Одессы могли видеть животных только в цирках Шапито и передвижных зверинцах. Один из самых необычных случаев произошел в районе Матросской Слободы, где зимовал такой передвижной зверинец. Медведь, которого приучили к алкоголю, однажды выбрался из клетки и отправился на поиски алкоголя. Утром его нашли пьяным в яме с контрабандой.
Как он туда попал и что случилось с контрабандистами, смотрите в полном видео.
История Одесского зоопарка неразрывно связана с именем Генриха Бейзерта – норвежца, который переехал в Одессу в конце XIX века. Этот энтузиаст и любитель животного мира долго пытался создать постоянный зоопарк в городе. Первые попытки начались еще при градоначальнике Маразли, но только в сентябре 1922 года на склонах Приморского бульвара открылся первый стационарный одесский зверинец.
Драматические повороты и «морозостойкие макаки»
Но зоопарк просуществовал недолго. После ареста Бейзерта зверинец был полностью уничтожен. Освободившись благодаря давней дружбе с академиком Павловым и дрессировщиком Дуровым, он стал директором зверинца одесского Госцирка на Привозе.
Позже выбрали участок для полноценного зоопарка на месте современного парка Победы, но строительство остановилось из-за нехватки средств. О тех амбициозных планах напоминает только улица Зоопарковая.
А знаете ли вы, что «морозостойкие макаки» в фильме Эльдара Рязанова «Гараж» – это прямая отсылка к забавной истории из Одессы? Тогда, в брежневскую эпоху в жарком городе планировали создать зону для полярных животных. Что из этого вышло, а также множество других забавных историй об одесских зоопарках смотрите в полном видео.
Сегодня Одесский зоопарк занимает 6 гектаров земли, где проживает полторы тысячи животных 265 видов. Здесь сохраняют уникальных животных юга Украины, виды, находящиеся под угрозой исчезновения, а также проводят культурно-развлекательные мероприятия. Даже во время войны зоопарк за год посещает около 300 тысяч человек, половина из которых – льготные категории граждан.
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