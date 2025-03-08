В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов рассказывает о малоизвестных фактах, курьезных случаях и драматических моментах становления одного из самых любимых мест отдыха одесситов – Одесского зоопарка.

Из этого видео вы узнаете:

Почему норвежец Генрих Бейзерт считается отцом Одесского зоопарка?

Какое отношение к Одесскому зоопарку имеет градоначальник Григорий Маразли?

Как пьяный медведь нашел подпольный винный трубопровод в Одессе?

Что связывает комедию Эльдара Рязанова «Гараж» с историей Одесского зоопарка?

Как одесситам удалось спасти животных от вывоза в Румынию во время оккупации?

Первые зверинцы в Одессе

В XIX веке жители Одессы могли видеть животных только в цирках Шапито и передвижных зверинцах. Один из самых необычных случаев произошел в районе Матросской Слободы, где зимовал такой передвижной зверинец. Медведь, которого приучили к алкоголю, однажды выбрался из клетки и отправился на поиски алкоголя. Утром его нашли пьяным в яме с контрабандой.

Как он туда попал и что случилось с контрабандистами, смотрите в полном видео.

История Одесского зоопарка неразрывно связана с именем Генриха Бейзерта – норвежца, который переехал в Одессу в конце XIX века. Этот энтузиаст и любитель животного мира долго пытался создать постоянный зоопарк в городе. Первые попытки начались еще при градоначальнике Маразли, но только в сентябре 1922 года на склонах Приморского бульвара открылся первый стационарный одесский зверинец.

Драматические повороты и «морозостойкие макаки»

Но зоопарк просуществовал недолго. После ареста Бейзерта зверинец был полностью уничтожен. Освободившись благодаря давней дружбе с академиком Павловым и дрессировщиком Дуровым, он стал директором зверинца одесского Госцирка на Привозе.

Позже выбрали участок для полноценного зоопарка на месте современного парка Победы, но строительство остановилось из-за нехватки средств. О тех амбициозных планах напоминает только улица Зоопарковая.

А знаете ли вы, что «морозостойкие макаки» в фильме Эльдара Рязанова «Гараж» – это прямая отсылка к забавной истории из Одессы? Тогда, в брежневскую эпоху в жарком городе планировали создать зону для полярных животных. Что из этого вышло, а также множество других забавных историй об одесских зоопарках смотрите в полном видео.

Сегодня Одесский зоопарк занимает 6 гектаров земли, где проживает полторы тысячи животных 265 видов. Здесь сохраняют уникальных животных юга Украины, виды, находящиеся под угрозой исчезновения, а также проводят культурно-развлекательные мероприятия. Даже во время войны зоопарк за год посещает около 300 тысяч человек, половина из которых – льготные категории граждан.

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