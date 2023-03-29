Новости Одессы и Одесской области

Объявлен сбор оружия для Херсонщины

Объявлен сбор оружия для Херсонщины

«Книга — лучший подарок». Эта крылатая фраза компартийной «труженицы» Надежды Крупской в годы СССР вызывала глухое раздражение. Ведь именно хорошие книги — умные, интересные — чуть ли не возглавляли в стране список дефицита. А те, которые были в свободном доступе, как стало понятно, сделали черное дело, поспособствовав зарождению у части населения нашей бывшей страны уверенности в своем величии.

И вот на этом самом величии и на гусеницах танков они ворвались в мой родной Херсон освобождать нас от чего-то там. «Рабы пришли освобождать от рабства свободных», — гневно звучало в Херсоне в период оккупации.

Ограблена библиотека им. Олеся Гончара

библиотека им. Олеся Гончара

библиотека им. Олеся Гончара

Когда наша армия освободила Херсон от «асвабадителей», стало ясно, от чего освободили нас незваные гости. Увы, для обнародования всего мартиролога не хватит и газетного разворота, а пока что поведем речь об областной универсальной научной библиотеке имени Олеся Гончара.

Если в начале я с иронией упомянул, что книга — лучший подарок, то сейчас, применительно к «Гончаровке», я повторю это, но уже с надеждой на то, что одесситы поймут всю серьезность ситуации. Гордо возвышающаяся на высоком правом берегу Днепра «Гончаровка» мало того что «по полной программе» получила «братский привет» от российской артиллерии с левого берега, так перед бегством из Херсона они ее еще и ограбили.

Ценные издания были украдены, множество вредных в их понимании книг ушло на растопку «буржуек».

Грабеж других библиотек Херсонщины

Список подобных злодеяний не ограничивается потерями одной областной библиотеки. В нескольких громадах Херсонщины повреждено и ограблено:

  • в Белозерской — семь библиотек;
  • в Станиславской — четыре;
  • в Чернобаевской — шесть.

Благотворительный сбор книг для библиотек Херсонщины

сбор книг для Херсонщины

сбор книг для Херсонщины

Для них всех сейчас КНИГА — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК. До 10 апреля объявлен благотворительный сбор книг для библиотек Херсонщины. 

Уважаемые одесситы, если у вас есть возможность — поделитесь, пожалуйста, детскими, подростковыми, «взрослыми» книгами на украинском или английском языках. 

Олена Жогалева сможет получить их в отделении №20 Новой почты в Херсоне. Ее телефон 066-52-57-888.

* * * * *

Кстати, не подумайте, пожалуйста, прочитав в заголовке про оружие, что автору этих строк попалась несвежая водка. Да-да-да, никаких кавычек: книги — это оружие! Уверенность в этом я родил за 9 черных месяцев оккупации. Очень много читал книг, которые годами откладывал «на потом». А когда пришло это «потом», просто ужаснулся: «красной нитью» через все эти книги проходит избранность, краеугольность, величие именно русского народа. И второстепенность, мелкость, духовная отсталость «всяких там» других. Да, все подобные книги — это оружие. А, как известно, «против лома нет приема, против лома нужен лом». Так что подключитесь, пожалуйста, уважаемые читатели, к снабжению херсонских библиотек интересными, не перекашивающими сознание книгами.

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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