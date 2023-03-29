Объявлен сбор оружия для Херсонщины

«Книга — лучший подарок». Эта крылатая фраза компартийной «труженицы» Надежды Крупской в годы СССР вызывала глухое раздражение. Ведь именно хорошие книги — умные, интересные — чуть ли не возглавляли в стране список дефицита. А те, которые были в свободном доступе, как стало понятно, сделали черное дело, поспособствовав зарождению у части населения нашей бывшей страны уверенности в своем величии.

И вот на этом самом величии и на гусеницах танков они ворвались в мой родной Херсон освобождать нас от чего-то там. «Рабы пришли освобождать от рабства свободных», — гневно звучало в Херсоне в период оккупации.

Ограблена библиотека им. Олеся Гончара

Когда наша армия освободила Херсон от «асвабадителей», стало ясно, от чего освободили нас незваные гости. Увы, для обнародования всего мартиролога не хватит и газетного разворота, а пока что поведем речь об областной универсальной научной библиотеке имени Олеся Гончара.

Если в начале я с иронией упомянул, что книга — лучший подарок, то сейчас, применительно к «Гончаровке», я повторю это, но уже с надеждой на то, что одесситы поймут всю серьезность ситуации. Гордо возвышающаяся на высоком правом берегу Днепра «Гончаровка» мало того что «по полной программе» получила «братский привет» от российской артиллерии с левого берега, так перед бегством из Херсона они ее еще и ограбили.

Ценные издания были украдены, множество вредных в их понимании книг ушло на растопку «буржуек».

Грабеж других библиотек Херсонщины

Список подобных злодеяний не ограничивается потерями одной областной библиотеки. В нескольких громадах Херсонщины повреждено и ограблено:

в Белозерской — семь библиотек;

в Станиславской — четыре;

в Чернобаевской — шесть.

Благотворительный сбор книг для библиотек Херсонщины

Для них всех сейчас КНИГА — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК. До 10 апреля объявлен благотворительный сбор книг для библиотек Херсонщины.

Уважаемые одесситы, если у вас есть возможность — поделитесь, пожалуйста, детскими, подростковыми, «взрослыми» книгами на украинском или английском языках.

Олена Жогалева сможет получить их в отделении №20 Новой почты в Херсоне. Ее телефон 066-52-57-888.

* * * * *

Кстати, не подумайте, пожалуйста, прочитав в заголовке про оружие, что автору этих строк попалась несвежая водка. Да-да-да, никаких кавычек: книги — это оружие! Уверенность в этом я родил за 9 черных месяцев оккупации. Очень много читал книг, которые годами откладывал «на потом». А когда пришло это «потом», просто ужаснулся: «красной нитью» через все эти книги проходит избранность, краеугольность, величие именно русского народа. И второстепенность, мелкость, духовная отсталость «всяких там» других. Да, все подобные книги — это оружие. А, как известно, «против лома нет приема, против лома нужен лом». Так что подключитесь, пожалуйста, уважаемые читатели, к снабжению херсонских библиотек интересными, не перекашивающими сознание книгами.

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса

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