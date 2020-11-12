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Засчитывается ли в трудовой стаж время учебы?

Засчитывается ли в трудовой стаж время учебы?

При расчете размера пенсии всегда учитывается стаж работы. Поэтому многих интересует вопрос: включаются ли годы учебы в вузе в общий трудовой стаж?

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Что такое страховой стаж?

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что, согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж – это период, в течение которого лицо относилось к застрахованным лицам и за который ежемесячно уплачивались взносы не менее минимального.

Страховой стаж учитывают с 1.01.2004 года по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета взносов. А за период до этой даты – на основании документов и в порядке, действовавшем до вступления в силу соответствующего закона. В страховой стаж учитываются все периоды трудовой деятельности.

Какие периоды обучения засчитываются в трудовой стаж?

С 1 января 2004 года в Украине были отменены студенческие взносы в ПФУ, поэтому тем, кто получал образование в высших и средних технических учебных заведениях после этой даты, годы учебы в стаж для пенсии не идут.

В то же время в страховой стаж засчитают время обучения на дневной форме по бюджетному заказу до 1 января 2004 года. Так, согласно пункту «д» статьи 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», в стаж работы засчитываются периоды обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышения квалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре. Время обучения подтверждается дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, выданными на основании архивных данных и содержащими сведения о периодах обучения.

Таким образом, период обучения на очной (дневной) форме, которое имело место до 1.01.2004 года (независимо от уровня аккредитации учебного заведения), что подтверждено документами, засчитывается в страховой стаж.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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