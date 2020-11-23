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Пенсии вырастут: кому и сколько добавят в декабре?

Пенсии вырастут: кому и сколько добавят в декабре?

С 1 декабря ожидается повышение пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума. Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц увеличится с 1712 до 1769 гривен, то есть всего на 57 гривен. От этого показателя зависят размеры надбавок и повышений к пенсии. Будет пересчитана и минимальная пенсия.

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Кому перерасчет пенсий не сделают?

С 1 декабря размер минимальной пенсии не может быть ниже 1769 гривен. При этом важно не запутаться, поскольку видов минимальной пенсии на сегодняшний день существует достаточно много.

  • Для лиц старше 65 лет и при стаже не менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин минимальная пенсия по возрасту составляет 40% минимальной зарплаты. Сейчас это ровно 2000 гривен, то есть 40% от 5000 гривен. При этом у пенсионеров с таким же стажем общий размер пенсии не может быть ниже 2100 гривен.
  • У пенсионеров в возрасте от 80 лет и при стаже 30 и 35 лет соответственно общий размер пенсии не может быть меньше 2600 гривен.

Минимальные выплаты для указанных категорий лиц прописаны в Постановлении  Кабинета Министров «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году» №251 от 1 апреля 2020 года. То есть увеличение прожиточного минимума может вообще никак не сказаться на размере их пенсии.

От чего зависит размер повышения пенсии?

В то же время пенсия по потере кормильца для членов семей военнослужащих не должна быть меньше двух прожиточных минимумов – 3538 гривен (1769 грн х 2), а у шахтеров при наличии не менее 15 лет подземного стажа общая пенсия не может быть меньше трех минималок, то есть с 1 декабря это будет 5307 гривен (1769 грн х 3).

Минимальная пенсия для чернобыльцев тоже привязывается к прожиточному минимуму. Например, у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть ниже 285% прожиточного минимума для лиц с инвалидностью I-й группы, 255% – для II-й группы и 225% – для III-й группы. Будут увеличены надбавки к пенсии ветеранам войны и некоторые другие.

В некоторых случаях увеличение пенсий произойдет ровно на 57 гривен, то есть всего лишь на такую же сумму, как и увеличилась сама минималка. Кто-то получит лишь доплату в несколько гривен за счет увеличения доплаты за сверхнормативный стаж. Многие, увы, вообще останутся без прибавки. Где-то это зависит от вида пенсии, например, у госслужащих. А в каких-то случаях – от других доплат.

Когда размер пенсии не меняется?

Приведем очень простой пример. Женщине 63 года. Ушла она на пенсию уже после реформы 2011 года. Тогда начали поднимать пенсионный возраст и урезали доплату за сверхнормативный стаж. Допустим, у нее была средняя (невысокая) зарплата и ровно 30 лет стажа. При таком раскладе основной размер пенсии (стаж, умноженный на зарплату) может не дотягивать и до полутора тысяч гривен. В итоге к пенсии устанавливается сначала доплата до минималки (до 1712 гривен), а потом еще доплата до 2100 гривен, так как у нее есть 30 лет стажа. Общий размер пенсии, таким образом, составляет 2100 гривен.

С 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 гривен, то есть до 1769 гривен. И в этом случае общий размер пенсии не поменяется и в конкретном примере останется на уровне 2100 гривен. Меняются лишь составляющие пенсии, одна надбавка немножко растет, а другая на такую же сумму уменьшается.

Это одна из самых распространенных ситуаций, которая отвечает на вопрос «почему моя пенсия не выросла после перерасчета?».

Сергей Коробкин, независимый консультант

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