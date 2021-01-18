Мы продолжаем отвечать на вопросы наших читателей, касающиеся газоснабжения, – как в масштабах страны, так и в масштабах конкретного домохозяйства. А помогают нам в этом специалисты предприятия «Одессагаз-Поставка».

Почему прыгают цены на газ?

«Объясните, пожалуйста, какими документами регулируется установление тарифов на газ, которые с лета выросли в несколько раз. И почему раньше газ стоил для всех одинаково, а теперь нет? Николай Григорьевич, г. Измаил».

С 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа» Закон предусматривает, с одной стороны, государственное регулирование монопольных рынков (транспортировка, распределение, хранение природного газа), с другой – развитие свободной конкуренции на рынке природного газа. То есть на оптовом и розничном рынках природного газа должен действовать принцип свободного ценообразования.

Таким образом, в октябре 2015 года в Украине состоялся первый этап газовой реформы, в результате чего государство отказалось от регулирования цен на газ для промышленности. С 1 августа 2020 года начал работать рынок газа и для населения. До этого цену на газ диктовал «Нафтогаз Украины», и она была единой для жителей всех регионов. Теперь поставщики газа сами вправе решать, за сколько продавать газ потребителю. Об этом идет речь в части 2 статьи 12 Закона «О рынке природного газа» 329-VIII с изменениями от 16 октября 2020 года.

О том, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, сказано и в Постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг «Об утверждении Правил поставки природного газа» № 2496 от 30 сентября 2015 года с изменениями от 28 ноября 2020 года.

О нюансах подключения газоснабжения

«Хочу спросить: что такое стандартное и нестандартное присоединение к газовым сетям? В чем разница? Михаил С., г. Одесса».

Согласно «Кодексу газораспределительных систем» ( Утвержден Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг №2494 от 30 сентября 2015 года (в редакции от 28.11.2020 г.) различают два типа присоединения – стандартное и нестандартное.

Стандартное – присоединение к действующим газовым сетям газораспределительного предприятия объектов газопотребления мощностью до 16 кубометров в час включительно. При

этом расстояние по прямой линии от места обеспечения мощности до места присоединения не должно превышать 25 метров для сельской и 10 метров для городской местности.

Нестандартное – присоединение к действующим газовым сетям газораспределительного предприятия объектов газопотребления мощностью более 16 кубометров в час. Расстояние по прямой линии от места обеспечения мощности до места присоединения, соответственно, превышает 25 метров для сельской и 10 метров для городской местности.

Стоимость услуги подключения определяется проектно-сметной документацией на внешнее газоснабжение индивидуально для каждого случая присоединения.

Когда передавать показания счетчика?

«Недавно умер мой муж, который всегда сам занимался коммунальными делами. Теперь у меня возникают вопросы, связанные со счетчиками и оплатой. Прошу уточнить, в какой период надо передавать показания счетчиков «Одессагазу»? Светлана Ивановна, г. Черноморск».

Потребитель, который по условиям договора распределения природного газа рассчитывается по счетчику газа, обязан ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца снимать фактические показания счетчика газа. Затем в течение 5 суток (по 5-е число включительно) предоставлять их оператору ГРМ (в нашем случае – это «Одессагаз»). Не получив фактические показания вовремя, объем потребленного газа рассчитает газовая компания. На этот объем потребителю и выпишут счет.

Потребителям следует учитывать, что с момента передачи показаний (кроме личного визита в абонслужбы) до внесения их в личный счет требуется определенное время.

Если показания счетчика передаются после 5-го числа, то, скорее всего, они будут внесены в личный счет уже после проведения системой расчета за предыдущий месяц и, соответственно, в квитанцию ​​за предыдущий месяц никак не смогут попасть.

Ольга Новикова

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