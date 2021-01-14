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Тарифы на газ: в Кабмине обещают зафиксировать цену на время карантина

Тарифы на газ: в Кабмине обещают зафиксировать цену на время карантина

Кабинет министров Украины планирует ввести государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Однако эта схема будет действовать только на время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

По его словам, планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубический метр газа для всех бытовых потребителей.

Как сообщалось, также в Кабмине сформировали механизм для уменьшения цены на транспортировку газа. А Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг срочно проведет тщательную проверку газопоставщиков с самыми высокими тарифами на транспортировку газа.

Напомним, по Украине, в том числе по Одессе и области, прокатилась волна акций протеста против высоких тарифов на газ и его транспортировку, а также в целом против высоких тарифов на услуги ЖКХ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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