В редакцию пришло письмо от одесситки Валентины Щербины, которая пишет: «Мне 70 лет. Здоровье уже подводит, поэтому так получилось, что я не передала показания счетчика газа в сентябре этого года. В платежке, которую я получила, мне выставили долг как за 600 кубометров газа – в размере 3321,99 грн. Я 600 кубов сжигаю за всю зиму. Объясните, правомерно ли такое начисление?». Разъяснить описанную ситуацию мы попросили специалистов компании «Одессагаз-Поставка».

Как формируются квитанции за газ?

С введением рынка газа жители Одессы и области оплачивают две платежки: поставщику газа, которым является «Одессагаз-Поставка», и оператору газораспределительных систем, которым является «Одессагаз». Отношения потребителя с каждым из этих предприятий строится на основе Типовых договоров – поставки и распределения природного газа.

В рамках Типового договора распределения каждый потребитель обязан предоставлять в контакт-центр АО «Одессагаз» фактические показания счетчика газа с 1-го по 5-е число каждого месяца. Если таких данных нет, «Одессагаз» производит плановые начисления объемов газа. «Одессагаз-Поставка» на основании данных об объемах потребленного газа, предоставленных оператором газораспределительных систем, производит начисления стоимости газа, что и отображается в счетах на оплату.

Важно понимать, что рассчитанный предприятием «Одессагаз» объем газа является плановым и в обязательном порядке будет пересмотрен после предоставления потребителем фактических показаний счетчика в следующем месяце.

Что делать с суммой долга за газ?

Рассчитанная сумма может быть оплачена потребителем в полном объеме. После предоставления фактических показаний и корректировки начислений сумма переплаты будет засчитана в счет будущих платежей.

В случае несогласия с рассчитанной суммой потребитель обязан оплатить фактически потребленный объем газа по показаниям счетчика, исходя из действующей цены на газ. Актуальную цену на природный газ можно узнать на сайте предприятия или по телефонам контакт-центра «Одессагаз-Поставка»:

0-800-20-10-04 (звонки бесплатные);

(093) 170-36-66 (по тарифам вашего оператора).

Таким образом, чтобы не получать счета с расчетными объемами природного газа и, соответственно, завышенными суммами к оплате, потребителям необходимо:

с 1-го по 5-е число каждого месяца сообщать в АО «Одессагаз» показания счетчика газа;

до 25-го числа месяца, следующего за расчетным, оплачивать ООО «Одессагаз-Поставка» фактически потребленный газ.



По данным компании «Одессагаз-Поставка», наша читательница оплатила фактический расход газа, который существенно меньше планового. А долг, согласно плановым начислениям, еще числится на ее лицевом счете. Чтобы откорректировать начисления, необходимо сообщить в «Одессагаз» фактические показания прибора учета. Они будут отображены в базе данных и, соответственно, произойдет корректировка начисленной стоимости газа. То есть сумма в 3000 гривен будет снята и начислена сумма согласно реальным показаниям счетчика.

Ольга НОВИКОВА

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