В Украине продлили срок действия ковид-сертификатов

C 5 апреля 2022 года COVID-сертификаты в ДИИ имеют новый срок отображения. Министерство здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации и НСЗУ приняло решение не удалять из Действия цифровой сертификат о вакцинации против СOVID-19 в течение 545 дней с даты прививки.

Такое решение приняли совместно Министерство здравоохранения вместе, Министерство цифровой трансформации и НСЗУ.

Причиной стало то, что российское вторжение вынудило более 3 млн женщин и детей покинуть родную землю и уехать за границу.

Во многих странах, где находятся наши граждане, действуют карантинные ограничения. Чтобы облегчить процедуру подтверждения вакцинации украинцев от COVID-19, было решено продолжить отображение сертификатов в приложении ДИЯ.

Срок отображения изменен во всех видах сертификатов, подтверждающих вакцинальный статус лица:

«желтый» COVID-сертификат, подтверждающий 1 дозу прививки против коронавирусной болезни;

«зеленый» COVID-сертификат, подтверждающий 2 дозы прививки против коронавирусной болезни;

«бустерный» COVID-сертификат, подтверждающий 3 дозы прививки против коронавирусной болезни.

Важно:

Сертификат не обновит новую конечную дату автоматически, для этого требуется повторно отправить запрос в приложении или на панели Действия. Так же, как вы генерировали свой нынешний сертификат.

Украинский COVID-сертификат признан странами-членами Доверительной сети ЕС, в состав которой входит более 60 стран мира, среди которых, в частности, Польша, Румыния, Словакия, Германия, Италия, Испания, Швеция и другие страны (полный перечень стран- участниц сети можно найти здесь). Следовательно, с украинским цифровым документом можно избегать карантинных ограничений в иностранных странах.