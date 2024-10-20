Новые названия одесских улиц: кем был украинский завоеватель Юрий Кондратюк

Тайна имени

Наверняка сегодня, во время войны, кто-то, прочитав этот заголовок, удивится: какой такой завоеватель!? Когда это во всей своей истории Украина кого-то завоевывала!? Что ж, поясню: не только Украина, но и весь цивилизованный мир завоевывали КОСМОС, базируясь, помимо прочего, и на фундаментальном научном труде «О завоевании межпланетных просторов», автором которого является украинец Кондратюк.

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Юрия Васильевича Кондратюка можно с полной уверенностью назвать пионером ракетной техники и теории космических полетов. И это общепризнанный факт: не бывать бы американским астронавтам на Луне в 1969 году без рассчитанной Кондратюком траектории этого полета…за 40 (сорок!) лет до этого, в 1929-м.

Так что недаром на обратной стороне Луны есть кратер Кондратюка. И недаром Нацбанк Украины отчеканил в его честь памятную монету, и недаром в украинской Одессе его именем назвали улицу на Пересыпи.

При рождении (1897 год, Полтава) его звали Александр Игнатьевич Шаргей. Окончил полтавскую гимназию с серебряной медалью, в 1916-м поступил в Петроградский политехнический институт.

Тогда в разгаре была Первая мировая война, и Шаргей в том же году был призван в армию, в звании прапорщика воевал до 1918 -го. Затем – гражданская война, он был мобилизован в Белую армию, но вскоре дезертировал и поселился в Смеле на Черкасчине. Тогда и раздобыл документы на имя Юрия Васильевича Кондратюка. Под этим именем и вошел в Историю.

«Завоевание межпланетных просторов»

Кубань, Осетия, Сибирь – он работал в разных регионах СССР. Работал механиком, но душой, умом и сердцем был в Космосе. И в 1925 году в Новосибирске увидела свет его книга «Завоевание межпланетных просторов».

Издана она была автором за свой счет. В этой книге Кондратюк обосновал целесообразность вертикального взлета ракеты, торможение в верхних слоях атмосферы, использование энергии Солнца космическим аппаратом и многое другое, что десятилетия спустя было реализовано на практике его последователями.

Полет на Луну

В американских СМИ 1960-х есть свидетельства того, какие споры были при обсуждении в NASA (Аэрокосмическое национальное управление США) вариантов полета на Луну.

Группе Вернера фон Брауна (плененный гитлеровский ракетостроитель работал на США) оппонировала группа Джона Хуболта, предлагавшая вывести корабль на окололунную орбиту, а потом отделить от него и спустить на Луну специальную кабину. Именно с этой идеей, взятой из книги Юрия Кондратюка, в конечном итоге все и согласились.

Донос, репрессии и гибель

Тем временем в 1930 году по ложному доносу Кондратюк был осужден за вредительство, 2 года в «шарашке» – конструкторском бюро за колючей проволокой – отработал инженером-конструктором.

В 1932-33 годах сначала в Новосибирске, затем в Харькове трудился над проектом Крымской ветроэлектростанции уникальной на то время мощности. А в 1941-м пошел добровольцем на фронт – началась война.

По поводу даты смерти Кондратюка есть разночтения. Сперва считали, что погиб он в октябре 1941-го. Затем обнаружились документы, подтверждающие, что он был еще жив в январе 1942 года, и появилась версия, что он погиб в феврале 1942-го, погребен в братской могиле в Калужской области. Есть и версия, что погиб он в немецком концлагере…

Американский музей

В 2005 году в составе группы херсонских журналистов по приглашению Госдепа я 3 недели стажировался в университете города Хантсвилл (Алабама, США).

Чему-то американцы учили нас, а чему-то – и мы их (и мы – умы). Так вот, именно в Хантсвилле находится самый крупный в мире Музей космонавтики. Во время экскурсии там, у обширной экспозиции, посвященной украинцу Юрию Кондратюку, мы, украинские журналисты, к своему стыду, поняли, что лишь сейчас, от американского гида впервые узнаЁм подробности жизни этого пионера космонавтики, предметно показавшего всему миру, что мы тоже не лыком шиты.

А завершение с удовольствием перефразирую строки из оды Ломоносова: «Может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов УКРАИНСКАЯ земля рождать!»

До получения имени Кондратюка эта одесская улица называлась 12-й Суворовской. Почему переименовали? Подробный ответ на это вопрос мы уже давали.

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