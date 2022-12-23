Новогодний стол: как менялись цены за пять лет?

За последние пять лет украинскому народу пришлось пережить многое. Месяц военного положения, президентские выборы, начало эпидемии коронавируса, обязательную вакцинацию, и наконец, войну. Каждое из исторических событий оставило свой отпечаток не только на нашей жизни, но и на кошельке. Особенно это ощутимо перед новогодними праздниками. Как менялась цена на праздничное меню в течение пяти лет, специально подсчитала «Одесская жизнь».
2018 год: месяц военного положения
В 2018 году мы уже сталкивались с военным положением. Оно продлилось месяц, с 27 ноября по 27 декабря, и коснулось десяти областей, граничащих с россией. Такое решение было принято из-за атаки россии в Черном море, которая завершилась захватом трех украинских кораблей и 23 моряков. Страх перед военными действиями особенно повлиял на новогодние продуктовые наборы.
Оливье:
- картофель – 6 гривен за 4 штуки (1 килограмм – 12 гривен);
- морковь – 3 гривны за 2 штуки (1 килограмм – 6 гривен);
- варенная колбаса – 79,2 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 150-160 гривен);
- яйца – 12 гривен за 5 штук (10 штук – 24 гривны);
- маринованные огурцы – 23 гривны за 0,5 килограмм (1 килограмм – 46 гривен);
- банка консервированного горошка – 25 гривен за 200 грамм;
- майонез – 18 гривен за 210 грамм.
Мясо:
- свинина – 130-150 гривен за 1 килограмм;
- говядина – 150-170 гривен за 1 килограмм;
- тушка курицы – 88 гривен за 1 килограмм;
- пряности – 20 гривен.
Закуски и нарезка:
- сыр (твердый) – 51 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 170 гривен);
- колбаса (салями) – 78 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 135 гривен);
- маслины – 42 гривны за 350 грамм;
- шпроты – 25 гривен за 160 грамм;
- селедка – 18 гривен за 1 штуку (1 килограмм – 49,62 гривен);
- хлеб – 14-15 гривен за одну булку.
Бутерброды с красной икрой:
- красная икра – 200 гривен за 120грамм;
- сливочное масло – 21 гривен за 100 грамм;
- багет – 15 гривен за 1 штуку.
Фрукты и овощи:
- огурцы – 45 гривен за 1 килограмм;
- помидоры – 40 гривен за 1 килограмм;
- сладкий перец – 73 гривен за 1 килограмм;
- мандарины – 30-40 гривен за 1кгилограмм;
- апельсины – 35 гривен за 1 килограмм;
- бананы – 23 гривны за 1 килограмм;
- лимон – 6 гривен за 1 штуку.
Напитки:
- шампанское – 98 гривен за бутылку;
- вино – 45-70 гривен за бутылку;
- водка – 80 гривен за булку;
- сок – 20-25 гривен за 1 литр;
- газировка – 12 гривен за 1,5 литра;
В сумме новогодний стол получается около 1646 гривен.
2019 год: президентские выборы
Этот год запомнился как один из самых насыщенных. Зимой Православная церковь Украины получает Томос, далее долгожданные президентские выборы, в которых побеждает Владимир Зеленский, и роспуск Рады. Еще один «сюрприз» – за четыре года доллар снизился до рекордного минимума. Если в январе курс был 27,4 гривен за доллар, то в декабре – 23,5 гривен. Но отразилось ли это на новогодние цены?
Оливье:
- картофель – 5 гривны за 4 штуки (1 килограмм – 11 гривен);
- морковь – 1,5 гривны за 2 штуки (1 килограмм – 4 гривен);
- варенная колбаса – 72 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 150-155 гривен);
- яйца – 19 гривен за 5 штук (10 штук – 38 гривны);
- маринованные огурцы – 13,75 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 48 гривен);
- банка консервированного горошка – 22 гривны за 200 грамм;
- майонез – 19,30 гривен за 210 грамм.
Мясо:
- свинина – 140 гривен за 1 килограмм;
- говядина – 150 гривен за 1 килограмм;
- тушка курицы – 60 гривен за 1 килограмм;
- пряности – 20 гривен.
Закуски и нарезка:
- сыр (твердый) – 60 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 180-190 гривен);
- колбаса (салями) – 90 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 180 гривен);
- маслины – 36 гривен за 350 грамм;
- шпроты – 33 гривны за 160 грамм;
- селедка – 25 гривен за 1 штуку (1 килограмм – 55 гривен);
- хлеб – 16-17 гривен за булку.
Бутерброды с красной икрой:
- красная икра – 250 гривен за 120 грамм;
- сливочное масло – 25 грамм за 100 грамм;
- багет – 25 гривен за 1 штуку.
Фрукты и овощи:
- огурцы – 48 гривен за 1 килограмм;
- помидоры – 50 гривен за 1 килограмм;
- сладкий перец – 75 гривен за 1 килограмм;
- мандарины – 29-35 гривен за 1 килограмм;
- апельсины – 30 гривен за 1 килограмм;
- бананы – 29 гривен за 1 килограмм;
- лимон – 5 гривен за 1 штуку.
Напитки:
- шампанское – 98 гривен за 1 бутылку;
- вино – 80-100 гривен за 1 бутылку;
- водка – 90 гривен за 1 бутылку;
- сок – 20 гривен за 1 литр;
- газировка – 15-18 гривен за 1,5 литра.
В сумме новогодний стол получается около 1699 гривен.
2020 год: коронавирус
Пандемия коронавируса, ставшая главной темой 2020 года, ударила по экономике и здоровью людей во всех странах мира. В конце прожитого в страхе и тревоге года многим пришлось знатно сэкономить на новогоднем столе, и меню из привычных лакомств заменить на более бюджетные.
Оливье:
- картофель – 6 гривен за 4 штуки (1 килограмм – 11,5 гривен);
- морковь – 2 гривны за 2 штуки (1 килограммам – 8 гривен);
- варенная колбаса – 57 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 115-120 гривен);
- яйца – 12,50 гривен за 5 штук (10 яиц – 25 гривен);
- маринованные огурцы – 14 гривен за 3 штуки (1 килограмм – 50 гривен);
- банка консервированного горошка – 20 гривен за 200 грамм;
- майонез – 20 гривен за 200 грамм.
Мясо:
- свинина – 150 гривен за 1 килограмм;
- говядина – 155 гривен за 1 килограмм;
- тушка курицы – 55 гривен за 1 килограмм;
- пряности – 25 гривен.
Закуски и нарезка:
- сыр (твердый) – 70 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 190-200 гривен килограмм);
- колбаса (салями) – 93 гривны за 0,5 килограмм (1 килограмм – 186-200 гривен);
- маслины – 30 гривен за 350 грамм;
- шпроты – 35 гривен за 160 грамм;
- селедка – 35 гривен за 1 штуку (1 килограмм – 69 гривен);
- хлеб – 20 гривен за 1 булку.
Бутерброды с красной икрой:
- красная икра – 270 гривен за 120 грамм;
- сливочное масло – 27 гривен за 100 грамм;
- багет – 25 гривен за 1 штуку.
Фрукты и овощи:
- огурцы – 55 гривен за 1 килограмм;
- помидоры – 60 гривен за 1 килограмм;
- сладкий перец – 117 гривен за 1 килограмм;
- мандарины – 60 гривен за 1 килограмм;
- апельсины – 55 гривен за 1 килограмм;
- бананы – 27 гривен за 1 килограмм;
- лимон – 10 гривен за 1 штуку.
Напитки:
- шампанское – 100 гривен за 1 бутылку;
- вино – 110 гривен за 1 бутылку;
- водка – 95 гривен за 1 бутылку;
- сок – 19 гривен за 1 литр;
- газировка – 11 гривен за 1,5 литра.
В сумме новогодний стол получается около 1835 гривен.
2021 год: вакцинация и ограничения
В 2021 году борьба с коронавирусом продолжается. Повсюду действуют жесткие ограничения. Население начали массово вакцинировать. На фоне эпидемии экономическая ситуация выглядит «не очень». А в декабре стало известно, что россия наращивает войска у нашей границы. Но несмотря на «слухи» о грядущей войне, люди продолжают готовиться к новогодним праздникам.
Оливье:
- картофель – 4 гривны за 4 штуки (1 килограмм – 8 гривен);
- морковь – 2,3 гривен за 2 штуки (1 килограмм – 9 гривен);
- варенная колбаса – 117 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 235 гривен);
- яйца – 18 гривен за 5 штук (10 штук – 36 гривен);
- маринованные огурцы – 15 гривен за 3 штуки (1 килограмм – 60 гривен);
- банка консервированного горошка – 27 гривен за 200 грамм;
- майонез – 15,25 гривен за 150 грамм.
Мясо:
- свинина – 150 гривен за 1 килограмм;
- говядина – 200 гривен за 1 килограмм;
- тушка курицы – 71 гривна за 1 килограмм.
- пряности – 25 гривен.
Закуски и нарезка:
- сыр (твердый) – 75 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 225 гривен);
- колбаса (салями) – 98,50 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм);
- маслины – 30 гривен 350 грамм;
- шпроты – 36 гривен за 160 грамм;
- селедка – 35 гривен 1 штука (1 килограмм – 75 гривен);
- хлеб – 23 гривны за батон.
Бутерброды с красной икрой:
- красная икра – 260 гривен за 120 грамм;
- сливочное масло – 25 гривен за 10 грамм;
- багет – 22 гривен за 1 штуку.
Фрукты и овощи:
- огурцы – 45 гривен за 1 килограмм;
- помидоры – 76 гривен за 1 килограмм;
- сладкий перец – 105 гривен за 1 килограмм;
- мандарины – 70 гривен за 1 килограмм;
- апельсины – 69 гривен за 1 килограмм;
- бананы – 26 гривен за 1 килограмм;
- лимон – 9 гривен за 1 штуку.
Напитки:
- шампанское – 109 гривен за 1 бутылку;
- вино – 89 гривен за 1 бутылку;
- водка – 94 гривны за 1 бутылку;
- сок – 20 гривен за 1 литр;
- газировка – 13 гривен за 1,5 литра.
В сумме новогодний стол получается около 1969 гривен.
2022: война россии против Украины
Почти 10 месяцев назад, 24 февраля в 5:00 утра, в Украине началась война. Соседнее тоталитарное государство безбожно напало на мирных людей. Вокруг происходил хаос: потеря работы, дома, близких людей, отсутствие денег и нормальных условий для жизни, и как результат, безумный рост цен. Но несмотря на весь ужас, мы не перестаем верить в светлое будущее и с нетерпением ждем новогодних праздников. Даже если в 2022 году цены будут «неподъемными».
Оливье:
- картофель – 3,5 гривен за 3 штуки (1 килограмм – 11 гривен);
- морковь – 6 гривен за 2 штуки (1 килограмм – 29,9 гривен);
- варенная колбаса – 170 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 340 гривен);
- яйца – 27,5 за 5 штук (10 штук – 55 гривен);
- маринованные огурцы – 28,5 за 3 штуки (1 килограмм – 95 гривен);
- банка консервированного горошка – 42 гривны за 200 грамм;
- майонез – 29,9 гривен за 180 грамм.
Мясо:
- свинина – 140-180 гривен за 1 килограмм;
- говядина – 130-200 гривен за 1 килограмм;
- тушка курицы – 76-80 гривен за 1 килограмм;
- пряности – 35 гривен.
Закуски и нарезка:
- сыр (твердый) – 120 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 400 гривен);
- колбаса (салями) – 294 гривны за 0,5 килограмм (1 килограмм – 580 гривен);
- маслины – 47 гривен за 300 грамм;
- шпроты – 60 гривен за 150 грамм;
- селедка – 42 гривны за 1 штуку (1 килограмм – 120 гривен);
- хлеб – 25 гривен за 1 батон.
Бутерброды с красной икрой:
- красная икра – 270 гривен за 120 грамм;
- сливочное масло – 64 гривны за 200 грамм;
- багет – 27 гривен за штуку.
Фрукты и овощи:
- огурцы – 70 гривен за 1 килограмм;
- помидоры – 120 гривен за 1 килограмм;
- сладкий перец – 140 гривен за 1 килограмм;
- мандарины – 70 гривен за 1 килограмм;
- апельсины – 62-65 гривен за 1 килограмм;
- бананы – 58 гривен за 1 килограмм;
- лимон – 11 гривен за 1 штуку.
Напитки:
- шампанское – 120-140 гривен за 1 бутылку;
- вино – 130-150 гривен за 1 бутылку;
- водка – 100-115 гривен за 1 бутылку;
- сок – 40 гривен за 1 литр;
- газировка – 20 гривен за 1,5 литров.
В сумме новогодний стол получается около 2743 гривен.
Делаем выводы
Итак, сравнивая индекс новогоднего стола за пять лет, мы видим следующее. Если в 2018 и 2019 году разница составляет всего 53 гривны, а это около 3%. То, в 2020 году она была более ощутима – цены на новогодний стол в среднем поднялись на 200 гривен, это где-то на 8%. Карантинные ограничения в 2021 году заставили повысить цены еще на 7%. Тогда праздничные блюда нам обошлись в 1969 гривен. Однако все рекорды бьет война. В 2022 году цены выросли почти на 40%. И наш новогодний стол потребует опустошить кошелек приблизительно на 2743 гривны. Это при учете доступных по цене продуктов, со скидками и акциями.
Анастасия Епурь