Новогодний стол: как менялись цены за пять лет?

За последние пять лет украинскому народу пришлось пережить многое. Месяц военного положения, президентские выборы, начало эпидемии коронавируса, обязательную вакцинацию, и наконец, войну. Каждое из исторических событий оставило свой отпечаток не только на нашей жизни, но и на кошельке. Особенно это ощутимо перед новогодними праздниками. Как менялась цена на праздничное меню в течение пяти лет, специально подсчитала «Одесская жизнь».

2018 год: месяц военного положения

В 2018 году мы уже сталкивались с военным положением. Оно продлилось месяц, с 27 ноября по 27 декабря, и коснулось десяти областей, граничащих с россией. Такое решение было принято из-за атаки россии в Черном море, которая завершилась захватом трех украинских кораблей и 23 моряков. Страх перед военными действиями особенно повлиял на новогодние продуктовые наборы.

Оливье:

картофель – 6 гривен за 4 штуки (1 килограмм – 12 гривен);

– 6 гривен за 4 штуки (1 килограмм – 12 гривен); морковь – 3 гривны за 2 штуки (1 килограмм – 6 гривен);

– 3 гривны за 2 штуки (1 килограмм – 6 гривен); варенная колбаса – 79,2 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 150-160 гривен);

– 79,2 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 150-160 гривен); яйца – 12 гривен за 5 штук (10 штук – 24 гривны);

– 12 гривен за 5 штук (10 штук – 24 гривны); маринованные огурцы – 23 гривны за 0,5 килограмм (1 килограмм – 46 гривен);

– 23 гривны за 0,5 килограмм (1 килограмм – 46 гривен); банка консервированного горошка – 25 гривен за 200 грамм;

– 25 гривен за 200 грамм; майонез – 18 гривен за 210 грамм.

Мясо:

свинина – 130-150 гривен за 1 килограмм;

– 130-150 гривен за 1 килограмм; говядина – 150-170 гривен за 1 килограмм;

– 150-170 гривен за 1 килограмм; тушка курицы – 88 гривен за 1 килограмм;

– 88 гривен за 1 килограмм; пряности – 20 гривен.

Закуски и нарезка:

сыр (твердый) – 51 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 170 гривен);

– 51 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 170 гривен); колбас а (салями) – 78 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 135 гривен);

– 78 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 135 гривен); маслины – 42 гривны за 350 грамм;

– 42 гривны за 350 грамм; шпроты – 25 гривен за 160 грамм;

– 25 гривен за 160 грамм; селедка – 18 гривен за 1 штуку (1 килограмм – 49,62 гривен);

18 гривен за 1 штуку (1 килограмм – 49,62 гривен); хлеб – 14-15 гривен за одну булку.

Бутерброды с красной икрой:

красная икра – 200 гривен за 120грамм;

– 200 гривен за 120грамм; сливочное масло – 21 гривен за 100 грамм;

– 21 гривен за 100 грамм; багет – 15 гривен за 1 штуку.

Фрукты и овощи:

огурцы – 45 гривен за 1 килограмм;

– 45 гривен за 1 килограмм; помидоры – 40 гривен за 1 килограмм;

– 40 гривен за 1 килограмм; сладкий перец – 73 гривен за 1 килограмм;

– 73 гривен за 1 килограмм; мандарины – 30-40 гривен за 1кгилограмм;

– 30-40 гривен за 1кгилограмм; апельсины – 35 гривен за 1 килограмм;

– 35 гривен за 1 килограмм; бананы – 23 гривны за 1 килограмм;

– 23 гривны за 1 килограмм; лимон – 6 гривен за 1 штуку.

Напитки:

шампанское – 98 гривен за бутылку;

– 98 гривен за бутылку; вино – 45-70 гривен за бутылку;

– 45-70 гривен за бутылку; водка – 80 гривен за булку;

– 80 гривен за булку; сок – 20-25 гривен за 1 литр;

– 20-25 гривен за 1 литр; газировка – 12 гривен за 1,5 литра;

В сумме новогодний стол получается около 1646 гривен.

2019 год: президентские выборы

Этот год запомнился как один из самых насыщенных. Зимой Православная церковь Украины получает Томос, далее долгожданные президентские выборы, в которых побеждает Владимир Зеленский, и роспуск Рады. Еще один «сюрприз» – за четыре года доллар снизился до рекордного минимума. Если в январе курс был 27,4 гривен за доллар, то в декабре – 23,5 гривен. Но отразилось ли это на новогодние цены?

Оливье:

картофель – 5 гривны за 4 штуки (1 килограмм – 11 гривен);

– 5 гривны за 4 штуки (1 килограмм – 11 гривен); морковь – 1,5 гривны за 2 штуки (1 килограмм – 4 гривен);

– 1,5 гривны за 2 штуки (1 килограмм – 4 гривен); варенная колбаса – 72 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 150-155 гривен);

– 72 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 150-155 гривен); яйца – 19 гривен за 5 штук (10 штук – 38 гривны);

– 19 гривен за 5 штук (10 штук – 38 гривны); маринованные огурцы – 13,75 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 48 гривен);

– 13,75 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 48 гривен); банка консервированного горошка – 22 гривны за 200 грамм;

– 22 гривны за 200 грамм; майонез – 19,30 гривен за 210 грамм.

Мясо:

свинина – 140 гривен за 1 килограмм;

– 140 гривен за 1 килограмм; говядина – 150 гривен за 1 килограмм;

– 150 гривен за 1 килограмм; тушка курицы – 60 гривен за 1 килограмм;

– 60 гривен за 1 килограмм; пряности – 20 гривен.

Закуски и нарезка:

сыр (твердый) – 60 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 180-190 гривен);

– 60 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 180-190 гривен); колбас а (салями) – 90 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 180 гривен);

– 90 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 180 гривен); маслины – 36 гривен за 350 грамм;

36 гривен за 350 грамм; шпроты – 33 гривны за 160 грамм;

– 33 гривны за 160 грамм; селедка – 25 гривен за 1 штуку (1 килограмм – 55 гривен);

25 гривен за 1 штуку (1 килограмм – 55 гривен); хлеб – 16-17 гривен за булку.

Бутерброды с красной икрой:

красная икра – 250 гривен за 120 грамм;

– 250 гривен за 120 грамм; сливочное масло – 25 грамм за 100 грамм;

– 25 грамм за 100 грамм; багет – 25 гривен за 1 штуку.

Фрукты и овощи:

огурцы – 48 гривен за 1 килограмм;

– 48 гривен за 1 килограмм; помидоры – 50 гривен за 1 килограмм;

– 50 гривен за 1 килограмм; сладкий перец – 75 гривен за 1 килограмм;

– 75 гривен за 1 килограмм; мандарины – 29-35 гривен за 1 килограмм;

– 29-35 гривен за 1 килограмм; апельсины – 30 гривен за 1 килограмм;

– 30 гривен за 1 килограмм; бананы – 29 гривен за 1 килограмм;

– 29 гривен за 1 килограмм; лимон – 5 гривен за 1 штуку.

Напитки:

шампанское – 98 гривен за 1 бутылку;

– 98 гривен за 1 бутылку; вино – 80-100 гривен за 1 бутылку;

– 80-100 гривен за 1 бутылку; водка – 90 гривен за 1 бутылку;

– 90 гривен за 1 бутылку; сок – 20 гривен за 1 литр;

– 20 гривен за 1 литр; газировка – 15-18 гривен за 1,5 литра.

В сумме новогодний стол получается около 1699 гривен.

2020 год: коронавирус

Пандемия коронавируса, ставшая главной темой 2020 года, ударила по экономике и здоровью людей во всех странах мира. В конце прожитого в страхе и тревоге года многим пришлось знатно сэкономить на новогоднем столе, и меню из привычных лакомств заменить на более бюджетные.

Оливье:

картофель – 6 гривен за 4 штуки (1 килограмм – 11,5 гривен);

– 6 гривен за 4 штуки (1 килограмм – 11,5 гривен); морковь – 2 гривны за 2 штуки (1 килограммам – 8 гривен);

– 2 гривны за 2 штуки (1 килограммам – 8 гривен); варенная колбаса – 57 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 115-120 гривен);

– 57 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 115-120 гривен); яйца – 12,50 гривен за 5 штук (10 яиц – 25 гривен);

– 12,50 гривен за 5 штук (10 яиц – 25 гривен); маринованные огурцы – 14 гривен за 3 штуки (1 килограмм – 50 гривен);

– 14 гривен за 3 штуки (1 килограмм – 50 гривен); банка консервированного горошка – 20 гривен за 200 грамм;

– 20 гривен за 200 грамм; майонез – 20 гривен за 200 грамм.

Мясо:

свинина – 150 гривен за 1 килограмм;

– 150 гривен за 1 килограмм; говядина – 155 гривен за 1 килограмм;

– 155 гривен за 1 килограмм; тушка курицы – 55 гривен за 1 килограмм;

– 55 гривен за 1 килограмм; пряности – 25 гривен.

Закуски и нарезка:

сыр (твердый) – 70 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 190-200 гривен килограмм);

– 70 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 190-200 гривен килограмм); колбас а (салями) – 93 гривны за 0,5 килограмм (1 килограмм – 186-200 гривен);

– 93 гривны за 0,5 килограмм (1 килограмм – 186-200 гривен); маслины – 30 гривен за 350 грамм;

– 30 гривен за 350 грамм; шпроты – 35 гривен за 160 грамм;

– 35 гривен за 160 грамм; селедка – 35 гривен за 1 штуку (1 килограмм – 69 гривен);

– 35 гривен за 1 штуку (1 килограмм – 69 гривен); хлеб – 20 гривен за 1 булку.

Бутерброды с красной икрой:

красная икра – 270 гривен за 120 грамм;

– 270 гривен за 120 грамм; сливочное масло – 27 гривен за 100 грамм;

– 27 гривен за 100 грамм; багет – 25 гривен за 1 штуку.

Фрукты и овощи:

огурцы – 55 гривен за 1 килограмм;

– 55 гривен за 1 килограмм; помидоры – 60 гривен за 1 килограмм;

– 60 гривен за 1 килограмм; сладкий перец – 117 гривен за 1 килограмм;

– 117 гривен за 1 килограмм; мандарины – 60 гривен за 1 килограмм;

– 60 гривен за 1 килограмм; апельсины – 55 гривен за 1 килограмм;

– 55 гривен за 1 килограмм; бананы – 27 гривен за 1 килограмм;

– 27 гривен за 1 килограмм; лимон – 10 гривен за 1 штуку.

Напитки:

шампанское – 100 гривен за 1 бутылку;

– 100 гривен за 1 бутылку; вино – 110 гривен за 1 бутылку;

– 110 гривен за 1 бутылку; водка – 95 гривен за 1 бутылку;

– 95 гривен за 1 бутылку; сок – 19 гривен за 1 литр;

– 19 гривен за 1 литр; газировка – 11 гривен за 1,5 литра.

В сумме новогодний стол получается около 1835 гривен.

2021 год: вакцинация и ограничения

В 2021 году борьба с коронавирусом продолжается. Повсюду действуют жесткие ограничения. Население начали массово вакцинировать. На фоне эпидемии экономическая ситуация выглядит «не очень». А в декабре стало известно, что россия наращивает войска у нашей границы. Но несмотря на «слухи» о грядущей войне, люди продолжают готовиться к новогодним праздникам.

Оливье:

картофель – 4 гривны за 4 штуки (1 килограмм – 8 гривен);

– 4 гривны за 4 штуки (1 килограмм – 8 гривен); морковь – 2,3 гривен за 2 штуки (1 килограмм – 9 гривен);

– 2,3 гривен за 2 штуки (1 килограмм – 9 гривен); варенная колбаса – 117 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 235 гривен);

– 117 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 235 гривен); яйца – 18 гривен за 5 штук (10 штук – 36 гривен);

– 18 гривен за 5 штук (10 штук – 36 гривен); маринованные огурцы – 15 гривен за 3 штуки (1 килограмм – 60 гривен);

– 15 гривен за 3 штуки (1 килограмм – 60 гривен); банка консервированного горошка – 27 гривен за 200 грамм;

– 27 гривен за 200 грамм; майонез – 15,25 гривен за 150 грамм.

Мясо:

свинина – 150 гривен за 1 килограмм;

– 150 гривен за 1 килограмм; говядина – 200 гривен за 1 килограмм;

– 200 гривен за 1 килограмм; тушка курицы – 71 гривна за 1 килограмм.

– 71 гривна за 1 килограмм. пряности – 25 гривен.

Закуски и нарезка:

сыр (твердый) – 75 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 225 гривен);

– 75 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 225 гривен); колбас а (салями) – 98,50 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм);

– 98,50 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм); маслины – 30 гривен 350 грамм;

– 30 гривен 350 грамм; шпроты – 36 гривен за 160 грамм;

– 36 гривен за 160 грамм; селедка – 35 гривен 1 штука (1 килограмм – 75 гривен);

– 35 гривен 1 штука (1 килограмм – 75 гривен); хлеб – 23 гривны за батон.

Бутерброды с красной икрой:

красная икра – 260 гривен за 120 грамм;

– 260 гривен за 120 грамм; сливочное масло – 25 гривен за 10 грамм;

– 25 гривен за 10 грамм; багет – 22 гривен за 1 штуку.

Фрукты и овощи:

огурцы – 45 гривен за 1 килограмм;

– 45 гривен за 1 килограмм; помидоры – 76 гривен за 1 килограмм;

– 76 гривен за 1 килограмм; сладкий перец – 105 гривен за 1 килограмм;

– 105 гривен за 1 килограмм; мандарины – 70 гривен за 1 килограмм;

– 70 гривен за 1 килограмм; апельсины – 69 гривен за 1 килограмм;

– 69 гривен за 1 килограмм; бананы – 26 гривен за 1 килограмм;

– 26 гривен за 1 килограмм; лимон – 9 гривен за 1 штуку.

Напитки:

шампанское – 109 гривен за 1 бутылку;

– 109 гривен за 1 бутылку; вино – 89 гривен за 1 бутылку;

– 89 гривен за 1 бутылку; водка – 94 гривны за 1 бутылку;

– 94 гривны за 1 бутылку; сок – 20 гривен за 1 литр;

– 20 гривен за 1 литр; газировка – 13 гривен за 1,5 литра.

В сумме новогодний стол получается около 1969 гривен.

2022: война россии против Украины

Почти 10 месяцев назад, 24 февраля в 5:00 утра, в Украине началась война. Соседнее тоталитарное государство безбожно напало на мирных людей. Вокруг происходил хаос: потеря работы, дома, близких людей, отсутствие денег и нормальных условий для жизни, и как результат, безумный рост цен. Но несмотря на весь ужас, мы не перестаем верить в светлое будущее и с нетерпением ждем новогодних праздников. Даже если в 2022 году цены будут «неподъемными».

Оливье:

картофель – 3,5 гривен за 3 штуки (1 килограмм – 11 гривен);

– 3,5 гривен за 3 штуки (1 килограмм – 11 гривен); морковь – 6 гривен за 2 штуки (1 килограмм – 29,9 гривен);

– 6 гривен за 2 штуки (1 килограмм – 29,9 гривен); варенная колбаса – 170 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 340 гривен);

– 170 гривен за 0,5 килограмм (1 килограмм – 340 гривен); яйца – 27,5 за 5 штук (10 штук – 55 гривен);

– 27,5 за 5 штук (10 штук – 55 гривен); маринованные огурцы – 28,5 за 3 штуки (1 килограмм – 95 гривен);

– 28,5 за 3 штуки (1 килограмм – 95 гривен); банка консервированного горошка – 42 гривны за 200 грамм;

– 42 гривны за 200 грамм; майонез – 29,9 гривен за 180 грамм.

Мясо:

свинина – 140-180 гривен за 1 килограмм;

– 140-180 гривен за 1 килограмм; говядина – 130-200 гривен за 1 килограмм;

– 130-200 гривен за 1 килограмм; тушка курицы – 76-80 гривен за 1 килограмм;

– 76-80 гривен за 1 килограмм; пряности – 35 гривен.

Закуски и нарезка:

сыр (твердый) – 120 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 400 гривен);

– 120 гривен за 300 грамм (1 килограмм – 400 гривен); колбас а (салями) – 294 гривны за 0,5 килограмм (1 килограмм – 580 гривен);

– 294 гривны за 0,5 килограмм (1 килограмм – 580 гривен); маслины – 47 гривен за 300 грамм;

– 47 гривен за 300 грамм; шпроты – 60 гривен за 150 грамм;

– 60 гривен за 150 грамм; селедка – 42 гривны за 1 штуку (1 килограмм – 120 гривен);

– 42 гривны за 1 штуку (1 килограмм – 120 гривен); хлеб – 25 гривен за 1 батон.

Бутерброды с красной икрой:

красная икра – 270 гривен за 120 грамм;

– 270 гривен за 120 грамм; сливочное масло – 64 гривны за 200 грамм;

– 64 гривны за 200 грамм; багет – 27 гривен за штуку.

Фрукты и овощи:

огурцы – 70 гривен за 1 килограмм;

– 70 гривен за 1 килограмм; помидоры – 120 гривен за 1 килограмм;

– 120 гривен за 1 килограмм; сладкий перец – 140 гривен за 1 килограмм;

– 140 гривен за 1 килограмм; мандарины – 70 гривен за 1 килограмм;

– 70 гривен за 1 килограмм; апельсины – 62-65 гривен за 1 килограмм;

– 62-65 гривен за 1 килограмм; бананы – 58 гривен за 1 килограмм;

– 58 гривен за 1 килограмм; лимон – 11 гривен за 1 штуку.

Напитки:

шампанское – 120-140 гривен за 1 бутылку;

– 120-140 гривен за 1 бутылку; вино – 130-150 гривен за 1 бутылку;

– 130-150 гривен за 1 бутылку; водка – 100-115 гривен за 1 бутылку;

– 100-115 гривен за 1 бутылку; сок – 40 гривен за 1 литр;

– 40 гривен за 1 литр; газировка – 20 гривен за 1,5 литров.

В сумме новогодний стол получается около 2743 гривен.

Делаем выводы

Итак, сравнивая индекс новогоднего стола за пять лет, мы видим следующее. Если в 2018 и 2019 году разница составляет всего 53 гривны, а это около 3%. То, в 2020 году она была более ощутима – цены на новогодний стол в среднем поднялись на 200 гривен, это где-то на 8%. Карантинные ограничения в 2021 году заставили повысить цены еще на 7%. Тогда праздничные блюда нам обошлись в 1969 гривен. Однако все рекорды бьет война. В 2022 году цены выросли почти на 40%. И наш новогодний стол потребует опустошить кошелек приблизительно на 2743 гривны. Это при учете доступных по цене продуктов, со скидками и акциями.

Анастасия Епурь