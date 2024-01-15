Новогодний аукцион и впечатляющие итоги: как волонтеры из Любашевки начали 2024 год

Более восьми миллионов гривен — за два года войны

Любашевское волонтерское сообщество «Архангела Михаила» (главный координатор Лилия Байрамова) начало новый год волонтерской несокрушимости с отправки на передовую первой партии посылок.

В рамках благотворительной акции «Подарунок для захисника» к адресатам в Донецкую, Херсонскую, Николаевскую и Харьковскую области направились более 20 отправлений посылок на фронт с трехместной палаткой, комплектом зимней резины для автомобиля, кемпинговым баллоном, термобельем, окопными свечами, лекарствами от простуды, включая лимоны и засушенную липу, грелками для рук и ног, одноразовыми душами, маскировочными сетками, вязаными и простыми носками, домашней консервацией, сладостями, средствами гигиены, патриотическими сувенирами и детскими рисунками.

За два года войны волонтеры Любашевской громады (председатель Геннадий Павлов) собрали и передали многим подразделениям на всей линии фронта разнообразную помощь на сумму более 8 миллионов гривен. Еще на 2 миллиона гривен поступили заявки от воинов-земляков на технику, дроны, амуницию, инструменты, лекарства. Заявки будут выполнены как можно быстрее. Ведь главное обязательство волонтера — помочь и обеспечить как можно большее количество наших военных, быть им надежной поддержкой до самой победы над рашистами.

Елка в тубусе от гранатомета

В медиацентр публичной библиотеки, где базируется волонтерская организация «Архангела Михаила», с передовой регулярно поступают боевые экспонаты — пулеметные и пушечные гильзы, тубусы от гранатометов, обломки градов, боевые флаги с подписями бойцов и шевроны воинских подразделений.

Часть из них украсила новогоднюю волонтерскую елку, подставкой для которой служит тубус реактивного гранатомета. Также в мини-музее хранятся семь боевых флагов бригад, где мужественно воюют земляки с Любашевщины. Реликвии переданы волонтерам в знак искренней благодарности за их весомую помощь нашим защитникам.

Полмиллиона гривен собрали на аукционе

Под лозунгом «Разом до перемоги!» при поддержке и инициативе Любашевского поселкового головы Геннадия Павлова, под патронатом волонтерской организации «Архангела Михаила» состоялся новогодне-рождественский благотворительный аукцион в поддержку Вооруженных сил Украины.

За 46 лотов (детские рисунки, сувениры, гильзы от боеприпасов, тубусы от пороховых зарядов, фронтовые реликвии) боролись 37 участников — представители местной власти, депутаты, старосты и сельхозпроизводители. Самый дорогой лот — елку из природных материалов — приобрел за 36 тысяч гривен фермер из Любашевки Андрей Высокий. Аграрий из Новокарбовки Виктор Мазуренко заплатил за такую же детскую работу на одну тысячу меньше.

За 29 тысяч гривен выкупил пулеметные ленты, присланные из-под Бахмута боевым медиком 28-й бригады Сергеем Дмитриенко, маловасильевский фермер Владимир Патрикан.

Всего на аукционе собрали полмиллиона гривен. За эти средства будет приобретен и отправлен на фронт квадрокоптер и другое военное оборудование.

— Каждый ваш донат приближает нашу победу. Продолжим и в дальнейшем помогать армии, чтобы защитники всегда чувствовали нашу всестороннюю поддержку, — призвал руководитель Любашевской громады Геннадий Павлов.