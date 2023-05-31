Как волонтеры из Любашевки помогают военным и мирным жителям (видео)

Жители Любашевки узнали о существовании Международного благотворительного фонда «Доверие и будущее» в ноябре 2022 года. Председатель фонда родом из Любашевки. Елена Рыбакова – начальник Морской администрации Черноморского рыбного порта, в свободное от работы время занимается благотворительной деятельностью.

Приехав в родной поселок, для пятерых больных пожилых людей, которым трудно передвигаться в одиночку, привезла ходунки на колесах. Теперь наши земляки могут забыть о палках. И надо было видеть полные слез глаза и слышать слова благодарности от пенсионеров. Но оказалось, что людей, нуждающихся в таких средствах для передвижения, гораздо больше. Поэтому волонтер еще трижды приезжала на свою малую родину.

— Из того, что мы получаем от благотворителей из-за границы, большую часть отправляем на передовую, — рассказала Елена. — Часть медикаментов, продуктов, средств гигиены передали работающему в Любашевке ВО «Архангела Михаила». Одновременно не забываем и о людях, живущих в тылу: и у них проблемы, ведь цены на все выросли. Пусть наш небольшой вклад придаст им силы и веру в Победу.

Фонд основан в 2020 году. Тогда он помогал детям, ученым, многодетным семьям, переселенцам, снабжал их всем необходимым. А с началом полномасштабной войны переформатировался и расширил свои связи с друзьями из Германии, Нидерландов, Польши. В поле их зрения военные с горячих точек. Это для них фонд шлет термобелье, генераторы, медицинские препараты, а особенно жгуты, чтобы боец мог самостоятельно остановить кровотечение, пока его вывезут в безопасное место. Поле деятельности фонда – вся Украина. Здесь стараются не просто выполнять заявки, но и доставлять товары или продукты и передавать из рук в руки.

Заботятся также и о тяжело раненых, заказывают специальные матрасы для них, заключили договоры на поставку медикаментов в Харьковский, Одесский, Николаевский военных госпиталей. Благодаря наработанным связям удалось отправить на лечение 25 военнослужащих в госпиталь в Германию.

На фронт доставлены два автомобиля скорой помощи, дрон, сейчас занимаются доставкой пассажирского автобуса.

— В нашем Фонде работают настоящие патриоты, — рассказывает Елена. — Со всеми держим крепкую связь, ведь у всех одна цель — добиться того, чтобы война закончилась Победой и миром. К сожалению, и в наших рядах есть тяжелые потери. Недавно из-за неизлечимой болезни ушел из жизни отчаянный 27-летний волонтер Константин. Именно благодаря его усилиям мы получили ходунки, которые отправили в Любашевку. Мы хорошо знаем, что и пенсионерам сегодня непросто, много средств идет на лечение, а еще хуже, когда с возрастом становится все труднее передвигаться в доме и во дворе дома или квартиры. Поэтому и отреагировали на ходатайство совета ветеранов Любашевского поселкового совета.

У Елены немало таких же преданных делу помощников, готовых по первому зову ехать в любой город или поселок. Несмотря на нехватку времени, Елена выезжает непосредственно в военные на Донетчину, в Винницу, Николаев. Соблюдает свой принцип — передать из рук в руки все, что заказывали бойцы.

Анастасия ОЛЕЙНИК

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