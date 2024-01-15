Новорічний аукціон та вражаючі підсумки: як волонтери з Любашівки розпочали 2024 рік

Понад вісім мільйонів гривень – за два роки війни

Любашівська волонтерська спільнота «Архангела Михаїла» (головний координатор Лілія Байрамова) розпочала новий рік волонтерської незламності з відправки на передову першої партії посилок.

У межах благодійної акції «Подарунок для захисника» до адресатів у Донецьку, Херсонську, Миколаївську та Харківську області попрямували понад 20 відправлень посилок на фронт з тримісною палаткою, комплектом зимової гуми для автівки, кемпінговим балоном, термобілизною, окопними свічками, ліками проти застуди, включаючи лимони та засушену липу, грілками для рук та ніг, одноразовими душами, маскувальними сітками, в’язаними та простими шкарпетками, домашньою консервацією, солодощами, засобами гігієни, патріотичними сувенірами та дитячими малюнками.

За два роки війни волонтери Любашівської громади (голова Геннадій Павлов) зібрали та передали багатьом підрозділам на всій лінії фронту різноманітну допомогу на суму понад 8 мільйонів гривень. Ще на 2 мільйони гривень надійшли заявки від воїнів-земляків на техніку, дрони, амуніцію, інструменти, ліки. Заявки буде виконано якнайшвидше. Адже головне зобов’язання волонтера — допомогти й забезпечити якомога більшу кількість наших військових, бути їм надійною підтримкою до самої перемоги над рашистами.

Ялинка в тубусі від гранатомета

До медіацентру публічної бібліотеки, де ташується волонтерська організація «Архангела Михаїла», з передової регулярно надходять бойові експонати — кулеметні та гарматні гільзи, тубуси від гранатометів, уламки градів, бойові прапори з підписами бійців та шеврони військових підрозділів.

Частина з них прикрасила новорічну волонтерську ялинку, підставкою для якої слугує тубус реактивного гранатомета. Також у міні-музеї зберігаються сім бойових прапорів бригад, де мужньо воюють земляки з Любашівщини. Реліквії передані волонтерам на знак щирої подяки за їхню вагому допомогу нашим захисникам.

Пів мільйона гривень зібрали на аукціоні

Під гаслом «Разом до перемоги!» за підтримки та ініціативи Любашівського селищного голови Геннадія Павлова, під патронатом волонтерської організації «Архангела Михаїла» відбувся новорічно-різдвяний благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України.

За 46 лотів (дитячі малюнки, сувеніри, гільзи від боєприпасів, тубуси від порохових зарядів, фронтові реліквії) боролися 37 учасників — представники місцевої влади, депутати, старости та сільгоспвиробники. Найдорожчий лот — ялинку з природних матеріалів — придбав за 36 тисяч гривень фермер з Любашівки Андрій Високий. Аграрій з Новокарбівки Віктор Мазуренко заплатив за таку ж дитячу роботу на одну тисячу менше.

За 29 тисяч гривень викупив кулеметні стрічки, прислані з-під Бахмута бойовим медиком 28-ї бригади Сергієм Дмитрієнком, маловасилівський фермер Володимир Патрикан.

Загалом на аукціоні зібрали пів мільйона гривень. За ці кошти буде придбано та відправлено на фронт квадрокоптер та інше військове обладнання.

— Кожен ваш донат наближає нашу перемогу. Продовжуймо й надалі допомагати армії, аби захисники завжди відчували нашу всебічну підтримку, — закликав очільник Любашівської громади Геннадій Павлов.