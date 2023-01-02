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Новогоднее похмелье: опровергаем народные методы

Новогоднее похмелье: опровергаем народные методы

Мы стараемся встретить Новый год как можно веселее и активнее, и в результате в первые дни января даже трезвенников мучит жестокое похмелье. Обычно мы используем народные методы, однако, оказывается, что рассол или крепкий кофе могут принести нашему организму еще больший вред и усугубить ситуацию. Чем же правильно облегчить свое состояние?

Итак, первое. Ни в коем случае не опохмеляйтесь! Это только ухудшит состояние организма, хотя вам и покажется, что стало легче.

Второе.  Не терпите, если болит голова, примите что-то обезболивающее. Но помните: парацетамол при похмелье категорически запрещен.

Третье. Главное, пить как можно больше жидкости, лучше минеральной воды без газа или компотов, так как они будут вымывать из организма следы токсинов.

Четвертое. Забудьте дедушкин рецепт — лечить похмелье рассолом. В нем содержится много соли, которая задерживает жидкость в организме. А это, в свою очередь, приведет к тому, что алкогольные токсины никуда из организма не денутся и ваше состояние не улучшится. Также не забывайте о том, что соль повышает давление, возможны отеки и изжога.

Пятое. Откажитесь от кофе, пока не придете в себя. Также исключите все кофеиносодержащие напитки — даже чай. Кофеин обладает мочегонным действием и усилит обезвоживание, не говоря уже о совершенно ненужной в таком состоянии нагрузке на сердце. А еще кофе раздражает слизистую желудка, что также может привести к неприятным ощущениям.

Что можно?

Хорошо выспитесь — это позволит организму бороться с интоксикацией без вашей «помощи», и он справится с ней быстрее.

Плотно позавтракайте, но помните, что слишком острые, соленые или жирные блюда вам противопоказаны. Идеальны овощные блюда, нежирные бульоны, холодец, заливное, морепродукты, постное мясо, бананы.

Отлично при алкогольном отравлении работают кисломолочные продукты и травяные чаи.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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