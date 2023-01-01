Что чувствуют утром 1 января знаки Зодиака?

Давайте на некоторое время представим, что войны нет, мы снова счастливые люди, которые шумно встретили Новый год. В праздничную ночь было все: и танцы, и хороводы, и песни в караоке. И вот, что из нас получается на утро…

Овен

Уверены, что похмелье придумали слабаки. Всегда делают вид, что у них с самочувствием все отлично, и лишний бокал винах их совсем не тревожит. Овнам достаточно выпить чашечку горячего кофе, и они тут же воскреснут. Правда, голова будет еще долго болеть.

Телец

Первое, что ощущаю наутро – это панику, а в голове вопрос: что мы делали вчера?

Да-да, такое бывает, когда Тельцы не уследили за количеством выпитых бокалов шампанского. А как иначе, ведь никто за столом не способен понять их тонкую душу.

Близнецы

Утро наступившего года зависит от того, какая личность Близнецов победила накануне. Если «добрый ангел» – то пробуждение будет счастливым, если «негодняй-разбойник» – Близнецы вряд ли ответят, в какой день и год они проснулись.

Рак

Пьют и веселятся редко, но, как показала жизнь, метко. Если праздничный отрыв случился, его запомнят все и навсегда. Так что тащите Ракам обезболивающие для головы и банку рассола. Бедняга будет мучиться и клясться, что такого больше не будет. Но мы то знаем, что это совсем не так.

Лев

На утро больше всего на свете переживают о собственной репутации. Если Лев ничего не помнит о событиях праздничной ночи, он начинает опрашивать свидетелей и собирать улики. Так что берегись! Похмелье переносят плохо, но желание чувствовать себя на высоте, заставляет об этом забыть.

Дева

Первый день нового года начинается как обычно. Сначала контрастный душ и чашка кофе, а потом все по списку: стирка, уборка, мытье окон на 12 этаже. А если вы уронили соринку или не помыли за собой посуду, весь оставшийся день Девы проведут за уборкой и чтением нотаций.

Весы

Единственные, кто от души умеет наслаждаться и с достоинством встретить утро 1 января. Весы проснутся, посмотрят на экран смартфона или будильник – и с чувством выполненного долга опять погрузятся в царство снов на трое суток.

Скорпион

Даже после шумной новогодней ночи, долго не переносят одиночества. Поэтому утреннее похмелье – идеальный повод для продолжения праздника. А еще, скорее всего, останутся ночевать в гостях, чтобы на утро было кому рассказать о вчерашних подвигах.

Стрелец

В новогоднюю ночь дома не сидится, поэтому неизвестно где встретят 1 января. А если остались дома, то сразу после пробуждения отправятся на поиски переключений: отведают местную шаурму, без необходимости заглянут в местный супермаркет или пойдут решать «срочные» дела. Но, главное, не забывать о похмелье.

Козерог

Встречают похмелье во всеоружии. С вечера Козерог запасается рассолом, наваристым бульоном, холодной водой и фармакологическими «шипучками». Если ничего из перечисленного по какой-то странной причине не поможет, они пойдут к другу за «первой помощью».

Водолей

Утром 1 января проснется совсем другой человек. Он будет на удивление молчаливым и нудным, а подходить к нему будет даже опасно. Поэтому дайте Водолею возможность закрыться у себя в комнате на несколько дней. Это пойдет на пользу и вам, и ему.

Рыбы

На утро стремятся покинуть свое бренное тело, периодически взывая к состраданию окружающих. Рыбы просят доставить им воду, телефон для вызова «неотложки» и нотариуса для составления завещания. И только бессердечный способен оставить несчастного в беде.

Анастасия Епурь