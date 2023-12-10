Выплаты переселенцам: кому их продлят еще на полгода

Начиная с 1 декабря 2023 года, выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на проживание (3000 грн – детям и лицам с инвалидностью и 2000 грн – всем остальным) будут продолжены на второй 6-месячный период без дополнительного обращения.
Соответствующее постановление принял Кабмин 21 ноября 2023 года.
Помощь семье будет продлена автоматически, если:
- среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность;
- в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжелобольными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II групп вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;
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- в составе семьи есть люди, оказывающие социальные услуги и получающие компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, местожительство которых не зарегистрировано в общежитии;
- в составе семьи есть человек, который в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ трудоустроился, начал деятельность как предприниматель или получил грант на бизнес (или ваучер на обучение) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность.
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