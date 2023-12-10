Выплаты переселенцам: кому их продлят еще на полгода

Идентификация и надбавки к пенсии: в ПФУ ответили на вопросы переселенцев Кому из пенсионеров из числа ВПЛ нужно пройти идентификацию личности и как подтвердить запись в трудовой книжке, если предприятие оказалось на временно оккупированной территории, как осуществляются выплаты по решению суда и какие размеры надбавок к пенсиям тем, кому исполнилось более 70 лет? ПОДРОБНЕЕ

Как обеспечивается инклюзивное обучение детей-переселенцев: ответили на прямой телефонной линии С начала полномасштабного вторжения России тысячи украинских детей нуждаются в психологической поддержке и индивидуальном подходе в организации образовательного процесса. Об организации обучения для детей с особыми образовательными потребностями рассказали на прямой телефонной линии. ПОДРОБНЕЕ

Выплаты переселенцам: что нового? 21 ноября Кабмин внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и выплат им госпомощи (3000 гривен в месяц для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен в месяц для всех остальных). Что надо знать переселенцам? ПОДРОБНЕЕ